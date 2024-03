Bárbara Rey sentencia a Ángel Cristo antes de descubrir que se ha negado a leer su carta: "No tengo nada que decirle"

Este lunes era el día en el que pensábamos que Ángel Cristo Jr. leería en directo la carta de perdón que su madre, Bárbara Rey, le ha hecho llegar a 'Supervivientes' tras haber alcanzado un pacto con la Fiscalía declarándose culpable de un delito de alzamiento de bienes para evitar su entrada en prisión, disculpándose con su hijo por el problema legal en el que ha metido tanto a él como al resto de su familia cuando la única responsable fue ella por su adicción al juego, algo de lo que está muy arrepentida. Una carta que Ángel, muy frío, se ha negado rotundamente a leer, llegando incluso a sentenciar a su madre con unas palabras durísimas que preferimos no reproducir siquiera puesto que la acusa de un delito muy grave. "No me gusta nada que me hayáis puesto una carta de mi madre, no me ha gustado, que sea la última vez, por favor" pedía a Carlos Sobera visiblemente molesto, dejando claro que a pesar de las durísimas condiciones en las que está en 'Supervivientes' no ha cambiado de opinión respecto a su guerra familiar. Apenas una hora antes de que Ángel sentenciase a su madre de la peor manera posible y en directo ante millones de espectadores, Bárbara Rey reaparecía ante las cámaras de Europa Press y no ha dudado en desmarcarse de su propia carta de perdón a su hijo pocos días después de enviársela a Honduras, lo que nos lleva a pensar que tal y como se ha especulado, es un paso que ha dado tan solo porque así se lo han aconsejado sus abogados porque formaba parte del acuerdo al que ha llegado con la justicia. "Yo de eso no hablo ya, gracias" ha reconocido cuando le hemos preguntado por su misiva a Ángel, asegurando que "no tengo nada que decirle" (refiriéndose a su hijo). "No voy a hablar más del tema, yo creo que ya se ha hablado suficiente y nada más. Muchas gracias" ha zanjado, dejando en el aire si la carta forma parte de su pacto con la Fiscalía como ha explicado su hija Sofía Cristo, o si la escribió por iniciativa propia para disculparse con el joven por el lío legal en el que le metió tanto a él como al resto de sus familiares.