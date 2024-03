92-127. Doncic sella su séptimo triple doble seguido y los Mavs se pasean en Chicago

Chicago (EE.UU.), 11 mar (EFE).- El esloveno Luka Doncic selló este lunes su séptimo triple doble consecutivo en la NBA y, con 27 puntos, doce rebotes y catorce asistencias, dirigió la cómoda victoria de los Dallas Mavericks en el campo de los Chicago Bulls (127-92), la tercera consecutiva para los hombres de Jason Kidd.

Pocas horas después de firmar 39 puntos, diez rebotes y diez asistencias en la victoria en el campo de los Pistons, Doncic se salió en el parqué de los Bulls, que nunca estuvieron en el partido y ya acumulaban 28 puntos de desventaja tras un recital texano en el primer período (44-16).

El esloveno conectó seis triples y superó a una leyenda de los Mavericks como Jason Terry para colocarse segundo en la lista de máximos anotadores de tres puntos de los texanos (1.143), solo detrás del alemán Dirk Nowitzki (1.982).

Doncic, que rozaba ya el triple doble al descanso, cuando llevaba quince puntos, ocho rebotes y nueve asistencias, y lo completó en dos cuartos y medio, dirigió a los texanos junto a un excelente Derek Lively, que aportó 22 puntos y siete rebote con once de 22 en triples.

Los Mavericks ocupan la octava posición en el Oeste (37-28), mientras que los Bulls, que regresaban al United Center tras ganar tres partidos de cuatro en su gira fuera de casa, son novenos en el Este (31-34). Ambas franquicias disputarían el 'play-in' para acceder a los 'playoffs' de terminar entre la décima y la séptima posición.

Doncic le ganó el duelo a DeRozan horas después de que ambos jugadores fueran elegidos respectivamente como mejores jugadores del Oeste y del Este.

DeRozan no pasó de los trece puntos, al igual que el montenegrino Nikola Vucevic, en una noche en la que el turco Onuralp Bitim fue el máximo anotador de los Bulls con 17 puntos.

Que sería una gran noche para Doncic se entendió muy pronto en el United Center. Doncic dirigió con quince puntos, seis rebotes y siete asistencias un primer cuarto en el que los Mavericks se hicieron con 28 puntos de ventaja (44-16).

El esloveno anotó a placer y repartió juego con gran lucidez para, entre otros, un Derek Lively que metió sus primeros cinco tiros en los texanos. Doncic lucía un notable plus minutos de 28 y, pese a que Irving no anotara puntos, los Mavs cerraron el cuarto con más diferencia en el marcador de la temporada, después de un triple sobre la bocina de Josh Green.

Doncic descansó hasta mitad del segundo período y los Bulls recortaron distancias hasta los 20 puntos, empujados por once puntos de Nikola Vucevic, pero el 62-42 del descanso reflejaba la superioridad de los Mavs frente a unos locales que no pasaban del 34.8 % en tiros de campo. La estrella eslovena no anotó, pero agregó dos rebotes y dos asistencias para irse al descanso rozando ya el triple doble con quince puntos, ocho rebotes y nueve asistencias.

No hubo competición en la segunda mitad, con Doncic, pese al doble marcaje, supo leer con brillantez el juego. Atrajo la presión defensiva de los Bulls y movió el balón para que sus compañeros, como Derrick Jones y Kyrie Irving, hicieran daño desde el arco y elevaran el margen hasta los 27 puntos en el 76-49.

Se descolgaron los Bulls y los Mavs les endosaron otro parcial de 36-24 en el tercer período, con nueve puntos de Doncic y ocho de Irving y Gafford para un contundente 98-64 que dejaba ya sentenciada la victoria.

Con 24 puntos, doce rebotes y catorce rebotes a falta de seis minutos para el final, Kidd sustituyó a Doncic con los Mavericks con tranquilidad al mando de las operaciones.

Los Bulls también sacaron a sus titulares de la pista, enfocándose ya en los próximos compromisos, que prevén una visita a los Indiana Pacers el miércoles y un duelo como locales contra Los Ángeles Clippers el jueves.

Los Mavericks se preparan ahora para tres partidos de alta exigencia, contra Golden State Warriors, Oklahoma City Thunder y Denver Nuggets.

Andrea Montolivo