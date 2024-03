Xavi Hernández: "No tenemos miedo a fallar"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha asegurado este lunes que afrontan el partido contra el Nápoles de este martes en Montjuïc, en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, sin "miedo a fallar" y conscientes de que pueden darle la vuelta a la tortilla y regresar a unos cuartos de la 'Champions' por primera vez en cuatro años. "Es un partido de darle la vuelta a la tortilla y estar en cuartos tras cuatro temporadas sin hacerlo. Es una oportunidad de darle la vuelta a los últimos años en esta competición. Tenemos bajas pero no es excusa, tenemos que mostrar nuestro fútbol y ser valientes. No tenemos miedo a fallar sino ganas de demostrar que podemos competir en esta competición después de años de no estar al nivel", aseguró en rueda de prensa. Xavi espera a un Nápoles "valiente" que se atreverá a jugar desde atrás, con presión alta y con ganas de tener balón. "Será un partido abierto, bonito. Tienen mucha calidad arriba y estamos delante del vigente campeón del 'Scudetto'. Es un partido grande y hay que competirlo de la mejor manera posible", valoró. "No hay favoritos. Pienso que está al 50-50. Sí que el peso de la afición nos da un poco más de favoritismo y nosotros nos vamos a dejar la piel. Tenemos los detalles preparados para cubrir todos los escenarios que pensamos que pueden ocurrir mañana. Del Nápoles me gustan mucho los tres de delante, con nivel top en Europa. Y presionan, juegan desde atrás, y se parecen mucho a lo que queremos. Calzona ha mejorado al equipo", reconoció sobre el rival y su técnico, que debutó ante el Barça en la ida (1-1). A nivel personal, aseguró sentir el apoyo de sus jugadores. "Siento el apoyo del vestuario y del club. Mañana es una oportunidad, les voy a decir que no tengan miedo porque no aporta nada. Es una oportunidad para estar entre los 8 mejores de Europa, es un partido para dar un paso adelante sin miedo a nada porque hace cuatro años que no estamos en cuartos. Hay que volver a intentarlo, pero sin miedo", recalcó. "Es el partido más importante de lo que llevamos de la temporada, estamos preparados y motivados. La palabra es ilusión, estamos en la 'Champions'. Haría cuatro años de no estar en cuartos de final, y llegamos con ilusión y ganas de hacerlo bien, de competir ante un gran rival. Es una oportunidad de oro, necesitamos a la afición para vivir una noche mágica para el barcelonismo", manifestó el de Terrassa. Eso sí, rehuyó del protagonismo personal. "Yo no soy lo importante aquí mañana, yo ya tengo fecha de caducidad. Lo importante es el equipo, el club. El campo debe estar lleno para vivir una noche mágica. Hay que vivirlo como una oportunidad pero no priorizo mi persona sino que priorizo al equipo, al club, y a estar muy unidos", se sinceró. Por ello quiere que el Estadi Olímpic Lluís Companys sea una fiesta. "Los 'culers' deben venir a animar y que Montjuïc sea una olla a presión y ser el jugador número 12 del que tanto se habla en fútbol. Montjuïc debe parecerse al Camp Nou mañana", manifestó. "El 'presi' está muy motivado como 'culer' y como presidente. Estamos con mucha ilusión de hacer las cosas muy bien mañana. Estamos preparados para competir y ojalá nos salga una noche mágica", comentó sobre cómo ve al presidente blaugrana, Joan Laporta.