Willy Bárcenas y Loreto Sesma nos hablan de su matrimonio y de si ha cambiado su vida o no

Tras cinco años de discreta relación, el pasado mes de mayo Willy Bárcenas y Loreto Sesma se daban el 'Sí, quiero' en una ceremonia civil en la Junta Municipal de Chamberí a la que tan solo asistieron cuatro íntimos amigos. De lo más enamorados, hemos podido ver a la pareja en el Festival de Cine de Málaga y nos han confesado cómo están viviendo su primer año de matrimonio. El cantante nos desvelaba que el secreto de su matrimonio es admirar a la otra persona, ya que "si no admiras a tu pareja, no sé, aprendemos mucho el uno del otro" y confesaban estar "muy felices de compartir esta primera experiencia en un festival juntos, eso nos hace estar más seguros también". Por su parte, Loreto comentaba que está de lo más enamorada del cantante porque "lo miro y se me cae la baba, la verdad, lo estaba pensando ahora. Lo admiro tanto, para mí es otra de las personas que admirar esta noche". Según el artista, darse el 'Sí, quiero' no ha cambiado en nada su relación porque ya "estábamos muy felices, llevábamos años viviendo juntos y ahora, bueno, más felices todavía si cabe, pero tampoco cambia en lo esencial". Por último, respecto a sus planes de ampliar la familia, han preferido ser discretos y nos han desvelado que "ya veremos en el futuro" ya que prefieren ser "súper prudentes con esto" por el momento y no decirnos si ya han hablado de ello.