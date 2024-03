Victoria Federica y su padre disfrutan de una tarde de toros y evitan hablar de su participación en 'El Desafío'

Hace unas semanas cuando conocimos que Victoria Federica y Genoveva Casanova eran concursantes de la nueva edición de 'El Desafío' nos quedábamos de lo más sorprendidos al saber que una persona de la Familia Real concursaría en televisión y, por otro lado, que la exmujer de Cayetano Martínez de Irujo reaparecería en televisión después de la gran polémica. Sin embargo, no sabríamos analizar cuál de los dos fichajes ha sido más comentado, ya que hasta entonces era impensable que la sobrina del Rey Felipe VI participara en un concurso de entretenimiento en televisión. Por muchos photocalls que haya hecho en los últimos meses, nadie imaginaba que la veríamos en los platós. Sorprendentemente, estos días se ha comentado que Victoria cuenta con el apoyo incondicional de sus padres. Este sábado, la joven disfrutó de una corrida de toros con su Jaime de Marichalar en Illescas y pudimos preguntarle a ambos por esta noticia, pero lo cierto es que no obtuvimos respuesta. Ni la nieta del emérito quiso responder a cómo está siendo su participación en 'El Desafío' ni su padre quiso desvelar qué le parece que su hija haya entrado en el mundo de la televisión... Parcos en palabras, quisieron pasar desapercibidos e hicieron caso omiso a la prensa. Una actitud que no es sorprendente porque sabemos que la joven rehuye de las cámaras siempre que puede, al igual que su padre, pero lo cierto es que sí que contrasta con el hecho de que ahora sea colaboradora y participante de un programa de televisión que está al servicio del público.