Rodrigo Prieto ('Killers of the Flower Moon'), emocionado en los Óscar: No te acostumbras

Los Ángeles (EE.UU), 10 mar (EFE).- El mexicano Rodrigo Prieto, nominado al Óscar a mejor fotografía por 'Killers of the Flower Moon', de Martin Scorsese, señaló este domingo que uno no se acostumbra a optar a la estatuilla dorada y que siempre es igual de emocionante.

"No te acostumbras. Cada vez es igual de emocionante, siempre es igual de divertido", dijo a EFE en la alfombra roja del Teatro Dolby de Los Ángeles, poco antes de la celebración de la 96 edición de los premios de la Academia de Hollywood.

Prieto tiene como rivales a Hoyte van Hoytema por 'Oppenheimer'; Matthew Libatique por 'Maestro'; Robbie Ryan por 'Poor Things' y a Edward Lachman por la cinta chilena de Pablo Larraín 'El Conde'.

Anteriormente había sido nominado por 'Brokeback Mountain', 'Silence' y 'The Irishman', estas dos últimas también dirigidas por Scorsese.

La cinta por la que vuelve a ser candidato viaja hasta la década de 1920 para denunciar los asesinatos en serie y la manipulación perpetrada contra la tribu nativa de los Osage por sus ricas propiedades en petróleo en el estado de Oklahoma, que ha conseguido diez nominaciones.

Pero 'Killers of the Flower Moon' no fue la única producción exitosa de 2023 en la que trabajó el mexicano: también fue el responsable de la fotografía de la supertaquillera 'Barbie', de Greta Gerwig, aunque por esta última Prieto no ha sido nominado.

"Para mí es muy emocionante ser parte de esas dos películas. Ambas son muy distintas, pero tienen temas que me parecen importantes y profundos, que necesitamos hablar como seres humanos", agregó.

Prieto consideró "un regalo" participar en esas historias y "tratar de ponerlas de una forma que sean atractivas para el público", porque "las imágenes también ayudan a mover a los espectadores".

El cinefotógrafo dijo que no tiene un proyecto favorito: "Diría que ahora la que está mas cerca de mi corazón es 'Killers of the Flower Moon', la hicimos hace relativamente poco, pero todas han sido increíbles".

Asimismo, se mostró orgulloso de que el nombre de México siga sonando en esta ceremonia, alegando que el legado artístico de su país es "muy importante" y continúa tanto en el presente como con las generaciones venideras.