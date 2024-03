República Checa descarta que la presencia de tropas de la OTAN en Ucrania viole las normas internacionales

El presidente de República Checa, Petr Pavel, ha descartado que la presencia de tropas de países miembro de la OTAN en Ucrania viole las normas internacionales y ha señalado que estos militares podrían facilitar la entrega "directa" de ayuda a Kiev en plena invasión del territorio ucraniano. En este sentido, ha indicado que debe darse una "distinción clara" entre el despliegue de unidades de combate y la posibilidad de que las tropas de la OTAN participen en ciertas operaciones de "apoyo", para las cuales la Alianza ya cuenta con experiencia, según una entrevista con la cadena Ceska Televize. Así, ha recordado que "tras la anexión de Crimea por parte de Rusia y la ocupación de la zona del Donbás, que supone en esencia, una agresión, se ha desplegado una misión de entrenamiento de la OTAN en Ucrania" --la cual cuenta con la participación de quince países y un millar de personas--. Es por ello que ha incidido en que "nada se interpone entre la idea de que tanto civiles como militares de la OTAN ayuden a Ucrania, según la Carta de Naciones Unidas". "No descartaría para nada la conversación sobre este asunto. (...) Sería más eficiente enviar a los instructores a territorio ucraniano y entrenar allí a los militares en vez de hacerlo en Polonia o República Checa", ha explicado. Además, ha hecho hincapié en que, tras el inicio de la invasión rusa de Ucrania, Moscú declaró que "cualquiera que ofreciera asistencia al país sería un objetivo legítimo" de sus Fuerzas Armadas. "Ahora mismo entregamos a Ucrania armas pequeñas, pero también carros de combate, y próximamente entregaremos cazas y misiles de crucero de medio alcance. Esto no ha provocado ataques contra países de la OTAN porque Rusia sabe muy bien que eso violaría la ley a un nivel mucho mayor de las violaciones que perpetra ahora", ha dicho. Es por ello que ha instado a los países de Occidente a "tener el coraje de defender sus actividades de forma legal dado que prestar asistencia y entrenamiento a un país soberano no es considerado una intervención militar". Sus palabras llegan varias semanas después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, dijera no descartar el envío de tropas occidentales a Ucrania. El Kremlin, por su parte, ha condenado esta posibilidad y ha alertado de que el envío de tropas supondría "cruzar una línea peligrosa" que podría acarrear "consecuencias indeseables".