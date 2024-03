Reddit ultima su salto al parqué de Wall Street para levantar hasta 684 millones

Reddit, la popular plataforma estadounidense de foros, se prepara para desembarcar en la Bolsa de Nueva York con la colocación de 22 millones de acciones a un precio de entre 31 y 34 dólares, lo que permitiría levantar hasta 748 millones de dólares (684 millones de euros), según el folleto registrado por la compañía ante la Comisión de Valores y Bolsa (SEC). La plataforma social que en su día fue epicentro de la vorágine de las 'acciones meme', ha precisado que planea vender 15,27 millones de acciones, por las que recibiría hasta 519 millones de dólares (474 millones de euros) al precio más alto del rango establecido, mientras que inversores de Reddit venderán otros 6,73 millones de títulos a cambio de hasta 229 millones de dólares (210 millones de euros). Reddit había presentado a finales de 2021 una solicitud confidencial de registro para la cotización en el mercado de sus acciones ordinarias, aunque no ha sido hasta el pasado mes de febrero cuando registró el folleto de la transacción, para la que ahora ha determinado el número de acciones y la horquilla de precios, añadiendo que cotizará en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo 'RDDT'. En este sentido, la empresa ha destacado que, como plataforma comunitaria, se compromete a brindar a los usuarios y moderadores de Reddit la oportunidad de participar en la oferta, para lo que reservará el 8% de las acciones ofrecidas en la transacción, alrededor de 1,76 millones de títulos, para usuarios y moderadores que crearon una cuenta el 1 de enero de 2024 o antes, residentes en Estados Unidos y con al menos 18 años de edad. "Además, los usuarios y moderadores elegibles deben tener buena reputación en nuestra plataforma y no pueden ser empleados actuales o anteriores de Reddit", explica la empresa, añadiendo que las acciones compradas a través de este programa "no estarán sujetas a los términos del acuerdo de bloqueo" y podrán ser vendidas libremente por los usuarios. Según los datos facilitados por la compañía para la transacción, la valoración de Reddit se situaría en unos 6.500 millones de dólares (5.942 millones de euros), una cifra inferior a los 10.000 millones de dólares (9.140 millones de euros) alcanzados en rondas de valoración en el verano de 2021. "Saldremos a Bolsa para avanzar en nuestra misión y convertirnos en una empresa más fuerte. Esperamos que salir a Bolsa proporcione beneficios significativos a nuestra comunidad también", ha indicado el cofundador y consejero delegado de Reddit, Steve Huffman. Como parte del proceso de salto al parqué, Reddit ha informado de que al cierre del pasado ejercicio registró pérdidas de 90,8 millones de dólares (83 millones de euros), frente a los 'números rojos' de 158,6 millones de dólares (145 millones de euros) de 2022, mientras que los ingresos anuales sumaron 804 millones de dólares (735 millones de euros), un 21% más, y el margen bruto aumentó al 86% desde el 84% de 2022. Asimismo, la plataforma informó de que el número de usuarios mensuales activos era de 267,5 millones, mientras que el dato de usuarios diarios activos era de 73,1 millones. En este sentido, ha subrayado entre los riesgos para el negocio de la empresa, el impacto en las cifras de usuarios relacionado con las contribuciones de contenido por parte de los 'Redditors' o el atractivo y valor de estas aportaciones para otros usuarios de los foros. "Podemos experimentar una disminución en la cantidad de Redditors que acceden a nuestros productos y servicios y en la participación de los usuarios, lo que podría resultar en la pérdida de anunciantes y puede dañar nuestra reputación, negocios, resultados de operaciones, situación financiera y perspectivas", reconoce la compañía, advirtiendo de su historial de pérdidas netas y de la posibilidad de que no pueda alcanzar o mantener la rentabilidad en el futuro.