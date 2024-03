Problemas técnicos retrasan la partida del primer barco con ayuda a Gaza, de la ONG Open Arms

La salida del primer barco que cubrirá el corredor marítimo entre Chipre y la Franja de Gaza con ayuda humanitaria se ha retrasado por razones técnicas, ha anunciado este lunes el Gobierno chipriota, que aún confía en una salida inminente una vez se solucionen estos problemas. El barco de la ONG Open Arms iba a zarpar el fin de semana, pero el ministro de Exteriores, Constantinos Kombos, ha confirmado en una entrevista que los planes se han retrasado por problemas que, en cualquier caso, no ha considerado graves. Según la televisión pública, la infraestructura necesaria para el desembarco de la ayuda aún no está lista. Kombos, no obstante, ha subrayado el compromiso de las autoridades de Chipre con esta iniciativa, apuntando que ya hay un segundo barco a la espera para tratar de llevar ayuda a la Franja y aliviar así la delicada situación humanitaria de la población gazatí. Israel, que controla la mayoría de los pasos fronterizos terrestres, ha dado luz verde al traslado de la ayuda por mar. El viaje del 'Open Arms' --con 150 toneladas de ayuda-- es el primero de la denominada Operación Amaltea que pretende establecer un corredor humanitario marítimo entre Chipre y el enclave palestino. Amaltea, que significa Ternura, es el nombre de la nodriza del dios Zeus de la mitología griega. La ruta de Chipre a Gaza es de unas 210 millas marítimas (unos 388 kilómetros), distancia que se tarda unas 25 horas en recorrer en condiciones normales. El 'Open Arms' tiene previsto tardar unas 50 horas en el trayecto.