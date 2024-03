(Previa) El Arsenal busca volver a cuartos con una remontada mágica en el Emirates

El Arsenal recibe al Oporto en el Emirates Stadium este martes (21.00) en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, un encuentro al que llega con la necesidad de ganar por más de un gol de ventaja si quiere lograr el billete a los cuartos, tras caer derrotado en O Dragao (1-0) tras un golazo de Galeno en el minuto 94 de partido. Arsenal y Oporto definirán sus suertes en la Liga de Campeones en el recinto londinense. Tras la victoria in extremis de los portugueses en la ida, los de Arteta afrontan el encuentro de vuelta con la necesidad de imponerse por dos tantos de diferencia si quieren estar presente en la antepenúltima ronda de la 'Champions' 14 años después. Para ello, los 'gunners' llegan al encuentro en el mejor momento de la temporada. El Arsenal es líder de la Premier League después de haber ganado sus últimos ocho partidos en la competición doméstica. De hecho, el único 'resbalón' de los londinenses desde el 8 de enero es la derrota por la mínima en Oporto. Si algo ha demostrado el Arsenal en sus últimos cuatro compromisos como local ha sido su efectividad goleadora. Los de Arteta han conseguido marcar 14 goles en dichos encuentros, es decir, una media de más de 3 tantos por encuentro. Además, en los tres partidos de Champions que han jugado como locales en la presente temporada, los de Arteta han logrado tres victorias con un balance de 12 goles a favor y ninguno en contra, y en todos ellos consiguieron un resultado que este martes les daría la clasificación. Enfrente estará un Oporto que se encuentra lanzado en sus últimos seis partidos, en los que ha conseguido cinco victorias y un empate. Además, algunas de mérito como la del Arsenal o la goleada por 5-0 ante uno de sus máximos rivales históricos, el Benfica. Resultados que dictan mucho del inicio irregular de temporada que hace que se encuentren a siete puntos del Sporting de Portugal, líder de la liga portuguesa. Sin embargo, a pesar de su buen momento, el Oporto deberá hacer su mejor actuación histórica en el Emirates, ya que siempre que lo ha visitado ha acabado perdiendo. De hecho, las tres derrotas en feudo del Arsenal tuvieron en común la falta de gol, siendo el último precedente, en esta misma ronda, acabó en goleada 'gunners' por 5-0. Pese a que los precedentes dan cierto favoritismo al Arsenal pese a estar por debajo en la eliminatoria, el equipo de Arteta debe realizar un partido mucho más fluido con balón que el de la ida, en el que apenas contó con ocasiones de gol. El equipo londinense no remató ni una sola vez entre los tres palos, a pesar llevar el peso del partido casi en todo momento, por lo que el buen hacer Havertz y Saka, autores de 10 goles entre ambos en los últimos seis partidos, será decisivo en la resolución de la eliminatoria. Enfrente, Galeno, autor del único gol del partido de ida, y máximo goleador del Oporto en Champions con cinco goles, es la gran esperanza de los portugueses para conseguir estar entre los ocho mejores equipos de Europa por segunda vez en las últimas cuatro temporadas. Además, el extremo brasileño está en su mejor momento goleador del curso, saliendo a gol por encuentro en sus últimos seis compromisos. En el apartado de bajas, Arteta cuenta con la duda de Martinelli, que se perdió por lesión el último encuentro de Premier ante el Brentford por molestias en el tobillo, mientras que Sergio Conceiçao, igual que ocurriera en la ida, no podrá contar con los lesionados Marcano, Ribeiro y Zaidu.