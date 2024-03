Pese a no ganar el Óscar, Uruguay celebra el "camino recorrido" de La Sociedad de la Nieve

Montevideo, 10 mar (EFE).- Pese a no ganar el Óscar como mejor película internacional, en Uruguay celebran el "camino recorrido" del largometraje 'La Sociedad de la Nieve' así como "el fenómeno" que despertó la historia de los sobrevivientes de la tragedia de Los Andes a nivel mundial.

Así lo destacó a EFE la productora ejecutiva de Cimarrón, Lily Scenna, encargada de la producción del film del español Juan Antonio Bayona, quien no ocultó "el pequeño sabor amargo" tras el anuncio de 'The Zone of Interest' como mejor filme extranjero.

"La ilusión estaba, pero realmente el camino recorrido hasta acá fue tan lindo y grande en todo lo que pasa con la película y tantos otros premios que ganó la película que igual nos quedamos súper contentos", expresó.

Asimismo, valoró "el trabajo de muchos años" junto a los productores de España que desde los primeros años que viajaron a Uruguay a entrevistar a los sobrevivientes de la tragedia así como en Argentina y Chile.

Durante la transmisión de la gala en Montevideo Bayona envió en mensaje de video en que también agradeció a los asistentes y a los espectadores del largometraje.

"Nosotros ya hemos ganado, han visto la película más de 200 millones de personas en el mundo y henos conseguido muchos premios pero, sobre todo, el fenómeno que generó la historia y que la gente vuelva a interesarse por estos personajes", expresó.

El director español remarcó que esta fue una oportunidad para que todos los involucrados "dieran lo mejor de si mismos".

"Se nos queda un pedacito de nosotros mismos en la montaña y es una aventura que vamos a recordar para siempre", concluyó.

También optaba a mejor maquillaje y peluquería 'La sociedad de la nieve' que se fue de vacío en ese apartado que obtuvo 'Poor Things".