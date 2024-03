Nigeria afirma que las escuelas de catorce estados y de la capital están en riesgo de ataques armados

Las autoridades de Nigeria han afirmado este lunes que las escuelas de al menos catorce estados, además de la capital, Abuya, son vulnerables a ataques, tras los últimos secuestros por parte de grupos armados en centros educativos del país africano. La coordinadora del programa estatal Financiar Escuelas Seguras en Nigeria, Hajia Halima Iliya, ha señalado que estas actividades están en marcha en varios puntos de Nigeria, si bien ha reconocido que el programa para fortificar los centros fue suspendido. "Se han recopilado datos de escuelas en riesgo en catorce estados, incluida la capital, de cara a una intervención", ha destacado, antes de subrayar que el organismo se ha puesto en contacto con las autoridades de estos estados para que destinen fondos al proyecto. El comandante del Centro de Coordinación Nacional para Escuelas Seguras, Hammed Abodunrin, ha detallado que los estados afectados incluyen los de Adamawa, Bauchi, Benue, Borno, Katsina, Kebbi, Plateau, Sokoto, Yobe y Zamfara, además del Territorio de la Capital Federal y tres que no han sido especificados. El propio Abodunrin ha subrayado que los últimos ataques son "desafortunados" y ha argumentado que "los atacantes buscan objetivos blandos". "Van a las localidades en las que piensan que pueden operar rápidamente antes de que llegue la ayuda", ha dicho. "También atacan cuando las redes de comunicación son malas. Los casos en Ekiti y Kaduna son ejemplos en los que los miembros de las comunidades no pudieron llamar rápidamente para pedir ayuda", ha detallado, según ha informado el diario nigeriano 'Punch'. Alrededor de 465 estudiantes, profesores y mujeres fueron secuestrados la semana pasada, incluidos más de 280 en una escuela en Kaduna y 15 de una escuela islámica en Sokoto. Además, al menos 200 personas fueron secuestradas la semana pasada en un ataque ejecutado por presuntos miembros de Boko Haram contra un grupo de desplazados en Borno (noreste), cifra elevada a más de 400 por la organización no gubernamental Amnistía Internacional. El noreste de Nigeria es el epicentro de las actividades de Boko Haram y su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA). Durante los últimos meses, la inseguridad se ha extendido a otras zonas del norte y el noroeste, haciendo saltar las alarmas sobre la posible expansión de estas redes terroristas y criminales. En este contexto, las fuerzas nigerianas liberaron a un total de 4.488 rehenes secuestrado en manos de los "bandidos" y otros grupos terroristas durante sus operaciones en 2023, que también se saldaron con la muerte de 6.880 elementos criminales y otros 6.790 detenidos, según los balances oficiales.