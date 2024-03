Netanyahu asegura que Biden se "equivoca" en las críticas en su contra

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha asegurado este domingo que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se "equivoca" en sus comentarios respecto a Israel, todo ello después de que el mandatario estadounidense le criticase por estar "lastimando a Israel más que ayudando" y por poner una "línea roja" en la invasión de la ciudad de Rafá, en el sur de la Franja de Gaza y donde se encuentran refugiados más de 1,5 millones de palestinos. Además, ha expresado no saber "exactamente a que se refiere el presidente", matizando que, si cree que contraviene los deseos o intereses de Israel, "se equivoca en ambos aspectos", ha declarado durante una entrevista con el diario estadounidense 'Politico'. El mandatario también ha destacado que la población israelí "no quiere ver un Estado palestino", especialmente tras los ataques del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que dejaron 1.200 muertos y 240 rehenes en territorio israelí. "Las posiciones que defiendo cuentan con el apoyo de la inmensa mayoría de los israelíes que te dicen después del 7 de octubre: 'No queremos ver un Estado palestino'", ha aseverado Netanyahu. GALLANT CREE QUE EL MUELLE EN GAZA "AYUDARÁ" A ACABAR CON HAMÁS Por otro lado, el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, ha expresado que el plan estadounidense de establecer un puerto temporal en la Franja de Gaza para la entrega de ayuda humanitaria "ayudará" a destruir a Hamás. "Esta mañana he llegado a las costas de Gaza para examinar de cerca los preparativos que se están realizando para la construcción del muelle marítimo. (...) He tenido la impresión de que la ayuda naval ayudará a alcanzar uno de los principales objetivos de la guerra: el colapso del Gobierno de Hamás", ha publicado en su cuenta de la red social X, antes Twitter. En ese sentido, ha manifestado su intención de "asegurarse" de que la ayuda "llega a los que más la necesitan". Israel comenzó una ofensiva en la Franja de Gaza contra Hamás por los ataques del 7 de octubre. Desde entonces, las autoridades palestinas han notificado la muerte de más de 31.000 palestinos, a los que se suman al menos 417 en Cisjordania y Jerusalén Este por las acciones de las fuerzas de seguridad y colonos israelíes.