Martes 12 de marzo de 2024

.-Rafah (Gaza).- Los habitantes de Gaza se resignan a sufrir un Ramadán roto, sin celebraciones para romper el ayuno, sin comida en las mesas, sin reuniones familiares; mientras recuerdan los tiempos que el Ejército israelí les ha robado y ponen su destino en manos de dios. (foto)(vídeo)

.-Washington (EE.UU.).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibe este martes en la Casa Blanca al presidente de Polonia, Andrzej Duda, y al primer ministro, Donald Tusk, para conversar sobre la guerra en Ucrania y la próxima cumbre de la OTAN en Washington. (foto)(vídeo)

.-París (Francia).- Declaración conjunta de los presidentes de Francia, Emmanuel Macron, y Lituania, Gitanas Nauseda, en una reunión centrada en la guerra en Ucrania. (foto)(vídeo)

.-Bruselas (Bélgica).- Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) se reúnen para evaluar los avances en la ejecución del fondo de recuperación y analizar las consecuencias económicas de la guerra de Rusia contra Ucrania. (foto)(vídeo)

.-Bruselas (Bélgica).- El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ofrecen una rueda de prensa conjunta en Bruselas. (foto)(vídeo)(directo)

.-Naciones Unidas.- Sesión del Consejo de Seguridad sobre la cooperación entre la ONU y la UE. Participa el Alto Representante de Política Exterior, Josep Borrell, quien dará a continuación declaraciones a los periodistas. (foto)(vídeo)

.-Estrasburgo (Francia).- Celebración del día de la mujer en el Parlamento Europeo: las jugadoras de la sección Ivana Andrés y Alba Redondo presentan a la Eurocámara la copa del Mundo lograda por España. (foto)(vídeo)

.-Ciudad de México.- El debate sobre los vapeadores o cigarrillos electrónicos se intensifica en México con una protesta en el Congreso del Movimiento Pro Vapeo, la World Vapers Alliance y ‘Yo Vapeo, Yo Voto’ contra la prohibición constitucional que impulsa el presidente, Andrés Manuel López Obrador, y que han criticado los candidatos presidenciales de oposición. (foto)(vídeo)

.-Berlín (Alemania).- Huelga de maquinistas ferroviarios en el transporte de pasajeros convocada por el sindicato GDL por su disputa con Deutsche Bahn. (foto)(vídeo)

.-Ciudad de Panamá.- Presentación de la segunda fase del Programa Europeo Contra el Crimen Organizado en Latinoamérica,, que se centra sobre todo en combatir la trata de personas, el cibercrimen, los delitos medioambientales o financieros y el tráfico de drogas. (foto)(vídeo)

.-Bogotá (Colombia).- La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de Colombia se reúne de manera extraordinaria con el propósito de elegir a la nueva fiscal general del país entre tres candidatas propuestas por el presidente Gustavo Petro. (foto)(vídeo)

.-Nueva York (EE.UU.).- Rueda de prensa para presentar la Bienal de arte de 2024 en el Whitney Museum, "Even Better Than the Real Thing", que contará con la participación de cerca de 80 artistas de talla internacional. Se espera una nutrida presencia de artistas latinos en esta edición. (foto)(vídeo)

.-Caracas (Venezuela).- Venezuela cumple 100 días de haber celebrado un referendo que hasta ahora no alcanza su propósito de anexionar al país el Esequibo, el territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados que controla y explota Guyana, pese a las amenazas de Caracas, algunas paralizadas desde hace tiempo. (foto)(vídeo)

.-Berlín (Alemania).- El canciller alemán, Olaf Scholz, recibe al presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., con quien ofrece una rueda de prensa al término de las conversaciones. (foto)(vídeo)

.-Bogotá (Colombia).- Después de más de 20 años regresan a la pantalla chica Beatriz Pinzón, Armando Mendoza y el resto de los personajes de la telenovela colombiana 'Yo soy Betty, la fea' en una nueva serie de 10 episodios que mantiene la esencia del programa original. (foto)(vídeo)

.-Lisboa (Portugal).- Los cineastas españoles Fernando Trueba y Javier Mariscal participan en una mesa coloquio sobre cine y animación en el Instituto Cervantes de Lisboa. (vídeo)

.-Quito (Ecuador).- Le llaman el "tren más difícil del mundo" por lo complicada que fue la construcción de su ruta entre montañas y abismos -en la que murieron cientos de personas hace más de un siglo-, y aunque ahora está fuera de servicio, los habitantes de la población ecuatoriana de Alausí están empeñados en reactivar la vía a la "Nariz del diablo", y con ella, el turismo. (foto)(vídeo)

.-Teherán (Irán).- Irán celebra el milenario "Charshande Surí" o fiesta del fuego, previo al año nuevo persa, un festival festejado desde unos 1.700 años antes de Cristo. (foto)(vídeo)

.-Buenos Aires (Argentina).- Argentina difunde su índice de precios al consumidor (IPC) de febrero, después de que en enero la inflación trepase al 254,2 % interanual. (foto)(vídeo)

