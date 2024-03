María Adánez nos desvela cómo está viviendo la maternidad

María Adánez, que está viviendo uno de los momentos más felices de su vida tras celebrar cinco años de relación con su pareja, se dejaba ver este viernes en el Festival de Cine de Málaga, donde ha presentado dos películas: 'Invasión' y 'Menudas piezas'. La actriz, que en mayo de 2021 dio a luz a su primera hija, nos confesaba cómo le ha cambiado la vida desde que se convirtió en madre: "Lo que más me importa es qué va a pasar con el planeta tierra y con este desastre ecológico al que nos vemos". Y es que María se considera "un poco catastrofista en estos momentos, creo que el ser humano no tiene remedio y que nos vamos todos al abismo porque el planeta va a decir 'hasta aquí' y eso me preocupa mucho y es de las cosas que más me preocupan. Eso y que haya una guerra nuclear, pero evidentemente qué va a pasar con el planeta porque la maternidad es educar a tu hijo". Por último, Adánez nos desvelaba que está en un momento "muy bueno" laboralmente hablando porque "estas dos películas que estreno, vuelta a la televisión, una función de teatro que me espera a final de año que es maravillosa, 'La gramática', o sea, que es muy ilusionante".