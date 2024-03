Los Reyes presiden el acto de conmemoración del "Día Europeo en recuerdo a las Víctimas del Terrorismo"

Este lunes 11 de marzo se cumplen 20 años de una de las jornadas más negras en la historia de nuestro país, el 11M. Y demostrando una vez más su apoyo incondicional a las víctimas de los atentados y a sus familias, los Reyes Felipe y Letizia han presidido el acto de conmemoración del "Día Europeo en recuerdo a las Víctimas del Terrorismo" en la Galería de Colecciones Reales de Madrid. Un evento que marca un momento de profunda reflexión y solidaridad global para conmemorar a aquellos que han sido víctimas del terrorismo en todo el mundo y que, organizado por la Comisión Europea y el Gobierno, este año ha coincidido con el vigésimo aniversario de los atentados perpetrados en Madrid en 2004, en los que murieron 192 personas y 1.893 resultaron heridas. Se trata además del primer compromiso de la semana para la Reina Letizia, que intentando que su look no eclipsase lo solemne del homenaje, ha optado por rescatar un diseño de su armario. Sin embargo, no ha recuperado uno cualquiera, sino uno de sus vestidos más favorecedores y versátiles, que casualmente tiene en dos colores y que solo se pone en ocasiones especialmente señaladas. Como hoy. Nos referimos al vestido midi con escote tipo lágrima en color azul marino de una de sus firmas fetiche, Carolina Herrera, que también tiene en rojo y que, en su vestidor desde septiembre de 2018, decidió estrenar con motivo de los históricos retratos oficiales que la fotógrafa Estela de Castro realizó a los Reyes y que vieron la luz en febrero de 2020. Posteriormente lo lució durante el acto en homenaje a las víctimas del Covid-19 en la plaza de la Armería en el Palacio Real, y en la entrega del Premio 'Miguel de Cervantes 2021' (que se celebraron en 2022). Un vestido de silueta lápiz estilo lady, con cuello redondo, manga larga y pequeña abertura en el escote en forma de lágrima que realza la silueta de doña Letizia gracias al fajín estrecho que incorpora y que marca cintura. Un diseño que gusta tanto a su Majestad que también lo tiene en rojo, y que ha elegido recuperar en su versión en azul marino con motivo de un día tan especial como el del recuerdo a las Víctimas del Terrorismo. Con su nuevo corte de melena bob con más volumen que nunca, la Reina ha prescindido de bolso, abrigo y joyas -tan solo ha lucido su inseparable anillo de Coreterno en el dedo anular, y unos discretos pendientes-, apostando una vez más por la comodidad con unos salones de tacón sensato, imprescindibles para ella desde que se agravó su neuroma de Morton, en el mismo tono que el vestido.