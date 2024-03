La Justicia condena a un periodista que denunció el "asesinato" del ex primer ministro Soumeylou Boubèye Maiga

La Justicia de Malí ha condenado en apelación a 18 meses de prisión, nueve de ellos suspendidos, al presentador de radio Mohammed Yusuf Bathily, conocido como 'Ras Bath', por "conspiración criminal" y "socavar la credibilidad del Estado" tras denunciar el "asesinato" del ex primer ministro Soumeylou Boubèye Maiga. El periodista, que trabaja para la emisora Renoveau FM y es hijo del exministro de Estado Mohamed Alí Bathily, fue detenido tras realizar unos polémicos comentarios sobre la muerte de Maiga, asegurando que su muerte fue en realidad un "asesinato", si bien no señaló a los presuntos responsables. Sus palabras se produjeron durante una conferencia de la Alianza para la Solidaridad en Malí (ASMA), partido del ex primer ministro, quien murió en marzo de 2022 en una clínica de la capital, Bamako, a causa de un deterioro de su estado de salud. 'Ras Bath' fue detenido en marzo de 2023 junto a Robert Diop y Souhahebou Coulibaly, director de una agencia pública que gestiona un fondo de telecomunicaciones. El periodista fue absuelto en primera instancia por "simulación de un delito", si bien la Fiscalía apeló la sentencia y más tarde fue acusado de más cargos. En respuesta, el locutor de radio presentó una denuncia contra el fiscal Idrissa Hamidu Turé en protesta por su detención, acusándole de delitos como "detención ilegal", "simulación de delito" y "secuestro", según ha recogido el portal de noticias Maliweb. MUERTE DE MAIGA El ex primer ministro Maiga fue detenido tras ser acusado de corrupción en la compra de un avión presidencial en 2014 para el expresidente Ibrahim Boubacar Keita y la adquisición de material militar en su etapa como ministro de Defensa. Más tarde, fue trasladado a una clínica debido al deterioro de su salud en la cárcel, donde perdió 15 kilos de peso, si bien las autoridades instauradas tras el golpe de Estado en agosto contra el entonces presidente Keita habían rechazado las peticiones de la familia para que fuera trasladado al extranjero a fin de recibir tratamiento. 'Ras Bath' fue uno de los detenidos, junto con el antiguo primer ministro de Malí Boubou Cissé --quien abandonó el cargo tras el golpe contra Keita-- por el intento de desestabilización presuntamente encabezado por altos cargos de su Gobierno, si bien el Tribunal Supremo retiró los cargos en su contra.