Jamie Lee Curtis enamora con su vestido básico en los Oscar

Es una de las mujeres más estilosas a nivel internacional y no precisamente por lucir estilismos extremadamente sofisticados. Jamie Lee Curtis ha vuelto a demostrar que el estilo es una forma de vida, una actitud ante las cámaras, luciendo un vestido de lo más básico en la alfombra roja de los Oscar. Básico sí, pero elegante también. La veterana actriz ha elegido algo cómodo y sencillo para no destacar demasiado, pero el efecto ha sido todo lo contrario. Con cuello redondo, mangas francesas, ceñido en la cintura y falda larga, se trata de un diseño ideal para una noche de premios como esta. Es un fondo de armario que toda mujer debería tener para cualquier fiesta y evitar así cualquier quebradero de cabeza. Además, cabe destacar que el negro es uno de los colores más recurrentes para estas ocasiones porque se realza y estiliza bastante, pero lo cierto es que a ella apenas le hace falta. La actriz ha querido dar un toque de lo más especial a su estilismo, complementando su look con un brazalete dorado en uno de sus brazos y unos pendientes joya pequeños en su rostro. En cuanto al maquillaje, Jamie ha lucido un rostro muy sencillo con tonos neutros. ¿Y qué decir de su corte pixie con canas? Ideal para el día a día por comodidad, pero también para una gala como esta en la que le ha hecho contraste con su vestido... aunque sobre todo demostrando una vez más que está a favor de la naturalidad del paso de los años, como siempre alega ella. Con buen sabor de boca después de recibir el año pasado el galardón a Mejor Actriz de Reparto por su papel en 'Todo a la vez en todas partes', este año regresa de nuevo a esta fiesta por todo lo alto para entregar un premio.