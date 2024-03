Israel confirma un ataque en Gaza contra el 'número dos' del brazo armado de Hamás, pero no aclara si murió

El Ejército israelí ha confirmado que llevó a cabo durante el fin de semana un ataque en la Franja de Gaza contra Maruán Isa, considerado el 'número dos' de las Brigadas de Ezzeldín al Qassam, el brazo armado del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), si bien no ha aclarado si murió durante la operación militar. El portavoz del Ejército israelí, Daniel Hagari, ha asegurado en una rueda de prensa este lunes que durante la noche del sábado al domingo varios aviones de combate atacaron una base subterránea cerca de Nuseirat, en el centro del enclave palestino. Hagari no ha precisado si Isa murió durante el ataque. "Cuando lo sepamos con certeza, haremos una actualización", ha indicado Hagari, agregando, además, que no había rehenes retenidos por el grupo islamista en la zona donde llevaron a cabo el ataque. Conocido como 'el hombre en la sombra', Isa es considerado con el 'número tres' del grupo islamista en la Franja de Gaza, por detrás de Yahya Sinwar --líder del grupo en el enclave-- y Muhamad Deif, jefe del brazo armado de Hamás, las Brigadas Ezzeldín al Qassam. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha indicado este lunes en un mensaje de vídeo en la red social X, antes Twitter, que el Ejército ya ha "eliminado" al 'número 4' de Hamás, en alusión a la muerte de Salé al Aruri durante un ataque israelí en Beirut. "El tres, el dos y el uno están en camino", ha indicado el primer ministro, asegurando que "son todos hombres muertos" y que el Ejército los alcanzará "a todos ellos", según ha recogido el diario 'The Times of Israel'.