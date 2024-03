Irán tilda de "ridícula" y "simbólica" la ayuda humanitaria enviada por vía aérea por EEUU a Gaza

El Gobierno de Irán ha tildado este lunes de "ridícula" y "simbólica" la decisión de Estados Unidos de enviar ayuda humanitaria por vía aérea a la Franja de Gaza, al tiempo que ha vuelto a criticar su apoyo a Israel en medio de la ofensiva contra el enclave palestino. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Naser Kanani, ha lamentado la "dolorosa inacción de la comunidad internacional" y ha recordado que Washington ha sido "el principal factor" en la continuación del conflicto. Así, ha recordado que las autoridades estadounidenses continúan entregando armas a Israel y ha resaltado que su envío de ayuda humanitaria busca "cambiar su imagen belicista frente a la opinión pública internacional", según ha informado la agencia iraní de noticias Mehr. Kanani ha criticado además que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no haya actuado ante la ofensiva israelí contra Gaza --tras varios vetos por parte de Estados Unidos-- y ha subrayado que "la tarea principal" del organismo "es garantizar la paz y la seguridad internacional". "Ante el apoyo del Gobierno estadounidense al régimen sionista, hemos visto que las asambleas mundiales e internacionales, la ONU y el Consejo de Seguridad, han fracasado a la hora de cumplir su deber humano, legal e internacional para detener la guerra y mantener la paz en el mundo", ha recalcado. Por otra parte, ha asegurado que Irán ha intentado enviar ayuda humanitaria a Gaza a través de Egipto y ha argumentado que "no es posible" que Teherán lo haga "de forma directa", tal y como ha recogido la agencia iraní de noticias Tasnim. "El Gobierno egipcio ha anunciado en sus consultas que, tristemente, el régimen (de Israel) no permite la entrega de ayuda, pero esto no ha evitado que Irán se esfuerce", ha argüido, al tiempo que ha acusado a las autoridades de Israel de genocidio y de intentar matar de hambre a los palestinos en Gaza. El Ejército de Israel lanzó una ofensiva contra la Franja de Gaza tras los citados ataques, que dejaron 1.200 muertos y 240 secuestrados. Desde entonces, las autoridades gazatíes han denunciado la muerte de más de 31.100 personas, a las que suman 415 muertos en Cisjordania y en Jerusalén Este por las acciones de las fuerzas de seguridad y los ataques por parte de colonos israelíes.