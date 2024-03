India comienza a aplicar la polémica ley de nacionalidad que discrimina a los musulmanes

El Gobierno de India ha anunciado este lunes la puesta en práctica de la ley de ciudadanía que aprobó el Parlamento en 2019, cuestionada por organizaciones de Derechos Humanos que la consideran discriminatoria para la población musulmana, ya que favorece los trámites para quienes profesen otras religiones como cristianos, hindúes o budistas. El Ministerio del Interior indio ha informado en redes sociales que desde este lunes pueden comenzar a presentarse las solicitudes para obtener la nacionalidad. Con esta ley, el Gobierno de Narendra Modi pretende favorecer a quienes llegaron a India procedentes de Afganistán, Bangladesh o Pakistán antes de 2015. Las autoridades han negado que la norma implique un retroceso para la comunidad musulmana y que, de hecho, el objetivo global es proteger a colectivos que puedan haber sufrido discriminación. En este sentido, siempre ha defendido que no se retirará la nacionalidad a nadie. No obstante, ya el debate de 2019 derivó en fuertes movilizaciones con más de una veintena de muertos en distintas zonas, especialmente del noreste. La ministra principal de Bengala, Mamata Banerjee, una de las voces más críticas, ha anunciado este lunes que no aplicará ninguna medida que "discrimine", según la cadena NDTV. Modi ha impulsado el nacionalismo indio desde su llegada al poder hace ya diez años y su partido figura como favorito para las elecciones generales de este año, consideradas las más multitudinarias de un país democrático.