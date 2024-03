Hamás se muestra abierto a seguir negociando y culpa a Israel por no dar "garantías claras"

El líder del brazo político del Movimiento de Resistencia Islámia (Hamás), Ismail Haniye, ha asegurado este domingo que la milicia sigue abierta a seguir negociando un acuerdo de intercambio de rehenes a cambio de un alto el fuego con Israel, aunque ha rechazado la devolución de los secuestrados sin una garantía de que Israel no continuará con su ofensiva sobre la Franja de Gaza. "Los requisitos para las negociaciones son un alto el fuego y la interrupción de todos los planes dirigidos contra Gaza. Queremos traducir la legendaria firmeza en Gaza en logros reales para el pueblo palestino. Hamás ha mostrado una gran responsabilidad, positividad y amplia flexibilidad en todas las sesiones de negociación con los mediadores. El enemigo ha eludido hasta ahora dar garantías claras, especialmente en relación con el alto el fuego", ha declarado Haniye, según ha publicado el diario palestino 'Filastín' en su canal de Telegram. En ese sentido, ha calificado de "inaceptables" los planes israelíes de recuperar a los rehenes para "reanudar" la guerra en la Franja, razón por la que ha mostrado su rechazo a aceptar un acuerdo que "no acabe con la guerra, no permita la vuelta de los desplazados a sus hogares o no expulse al enemigo" de la Franja. "Hamás sigue abierto a continuar con las negociaciones y cualquier tipo de fórmula que se adhiera a nuestros principios de acabar con los crímenes de la ocupación. La ocupación y el Gobierno enemigo son los que tienen la responsabilidad de no alcanzar un acuerdo", ha añadido. Además, ha destacado que, a pesar de "todas las masacres y limpiezas étnicas", Israel no ha podido recuperar a los rehenes que siguen cautivos en el enclave, cuya cifra supera el centenar, según las autoridades israelíes. Poco antes, el Gobierno israelí ha confirmado un encuentro ocurrido el viernes entre los directores de Inteligencia de Estados Unidos e Israel para intentar salvar las distancias que separan todavía las negociaciones indirectas con el movimiento islamista palestino Hamás para liberar a los rehenes israelíes que tiene en su poder. En su comunicado, la oficina del primer ministro de Israel ha vuelto a responsabilizar al movimiento islamista de "estar completamente desinteresado en alcanzar un acuerdo" y de "inflamar el conflicto en la región" durante el mes santo del Ramadán que comienza hoy "a expensas de los ciudadanos palestinos de la Franja de Gaza".