Genoveva Casanova reaparece ante las cámaras

Después de meses de encierro, Genoveva Casanova ha reaparecido este domingo. Ha decidido salir de casa con dos amigas e ir a comer al conocido restaurante Urrechu de la capital para disfrutar del fin de semana y de esta nueva vida que parece que vuelve a tener. Hace una semana conocíamos que es uno de los nuevos fichajes del programa de televisión 'El Desafío' y aunque sus primeras imágenes ante la prensa fueron bajo una manta, Genoveva sí que volvía a mostrar su rostro a través de su perfil de Instagram con uno de sus perros agradeciendo el apoyo recibido a todos sus seguidores. Hoy, Genoveva se ha dejado ver ante las cámaras y se ha enfrentado a lo que tanto tiempo lleva rehuyendo: a las preguntas sobre la relación que mantenía o mantiene con el ya Rey Federico de Dinamarca. Completamente muda y con el semblante serio, la exmujer de Cayetano Martínez de Irujo no ha querido responder a ninguna de las preguntas que la prensa le ha formulado: ni a cómo se encuentra, ni a qué relación mantiene con el Rey Federico de Dinamarca, ni a cómo vivió su coronación. Nada, Casanova ha ido de lo más rápido posible hasta su vehículo junto a una de las amigas que ha comido con ella, que iba por atrás para evitar las cámaras, y no ha hecho frente a ninguna de las cuestiones que siguen estando en el aire debido a todos esos meses de encierro. No cabe duda de que estamos ante una nueva Genoveva, que por lo menos retoma su vida social, empieza a salir de su casa y que vuelve a su vida laboral como hemos estado viendo estas semanas... pero aún queda saber cuándo decidirá romper su silencio y hablar abiertamente sobre el vínculo que mantiene con el Rey Federico de Dinamarca.