Gallant pide a los que "piensen en poner a prueba" a Israel durante el Ramadán que "no cometan errores"

El ministro de Defensa de Israel, Yoad Gallant, ha afirmado este lunes tras el inicio del mes de Ramadán que las autoridades "respetan la libertad de culto" en la mezquita de Al Aqsa, situada en la Explanada de las Mezquitas, si bien ha advertido a los que "piensen en poner a prueba" a Israel que "no cometan errores". "Digo a todos los que piensan en ponernos a prueba este mes: Estamos preparados. No cometan errores", ha dicho Gallant en un mensaje en su cuenta en la red social X, en el que ha felicitado a los musulmanes por el Ramadán. Así, ha indicado que "es un mes importante para mejorar las relaciones de vecindad y fortalecer los lazos familiares", si bien ha destacado que Israel "es consciente de que podría ser un mes de yihad", ante el repunte de las tensiones y la ausencia de un acuerdo para un alto el fuego en la Franja de Gaza. Las palabras de Gallant han llegado después de que las fuerzas de seguridad israelíes impidieran en la noche del domingo a cientos de fieles musulmanes entrar a la mezquita de Al Aqsa para unos primeros rezos tras el inicio del Ramadán. Asimismo, las autoridades israelíes han instalado alambre de espino en la valla adyacente al complejo, cerca de la Puerta de los Leones, según la administración palestina de Jerusalén, que ha hablado de "un precedentes peligroso", según ha recogido la agencia palestina de noticias WAFA. Tanto el Gobierno palestino como el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) han advertido a Israel de que no establezca restricciones al acceso y que permita la libertad de culto en la Explanada de las Mezquitas --conocida por los judíos como Monte del Templo-- para evitar un mayor aumento de las tensiones y la violencia.