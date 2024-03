Eugenia Osborne confirma que su padre tiene Covid persistente

Tras varias semanas sin hablar de la polémica relación entre Bertín Osborne y Gabriela Guillén, estos días se ha vuelto a hablar del presentador por una recaída que habría tenido tras haber tenido Covid hace unos meses. Al parecer, su estado de salud no está bien al cien por cien y eso le hace estar bajo de ánimo. Además, también se especuló sobre un posible cambio de opinión respecto al hijo de Gabriela... pero nada más lejos de la realidad, en 'Y ahora Sonsoles' se afirmó esta misma semana que no hay ni va a haber un cambio de actitud al respecto, solo desea realizarse las pruebas de paternidad cuanto antes. Este sábado pudimos hablar con Eugenia Osborne en el Festival de Cine de Málaga y le hemos preguntado por esta situación que rodea a su padre, pero lo cierto es que ella se mantiene en la posición de siempre: "No voy a hablar de esos", pero nos aseguraba que "nunca le he deseado mal a nadie". Negada a hablar de Gabriela, la modelo sí que nos quiso comentar en qué punto se encuentra su padre tras haber trascendido su recaída al Covid: "No sé si es recaída, yo creo que todavía le está costando un poco, está como muy... Se le ha enquistado este Covid, pero bueno, hablé con él antes de ayer y me dijo que ahí, poquito a poco". Eugenia dejaba claro que "sigue estando en recuperación, por lo visto es Covid persistente, entonces está ahí pues que le está costando, pero poquito a poco ya va saliendo" y, quitando hierro al asunto, nos confesaba que "el sentido del humor lo quita todo".