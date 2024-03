Elliott Advisors renuncia a lanzar una oferta sobre Currys tras ser rechazada su última propuesta

La firma de inversión Elliott Advisors ha confirmado este lunes que no tiene intención de lanzar una oferta de compra sobre la cadena británica de electrónica de consumo Currys, después de que esta haya rechazado la última propuesta planteada, que valoraba la empresa en unos 756 millones de libras esterlinas (888 millones de euros). "Elliott confirma que no tiene intención de hacer una oferta por Currys", ha anunciado la firma en un comunicado remitido a la Bolsa de Londres, donde expone que, tras múltiples intentos de colaborar con la junta directiva de Currys, "todos los cuales fueron rechazados", no está en una posición informada para hacer una mejor oferta por Currys. A finales del pasado mes de febrero, Elliott había planteado a la junta de Currys una oferta mejorada de adquisición que contemplaba el pago de 0,67 libras por cada acción de la empresa, frente a las 0,62 libras de la propuesta inicial. En ambos casos, la junta de Currys rechazó las propuestas de la firma de inversión al considerar que "infravaloraban significativamente" el valor de la empresa y sus perspectivas. Al margen del interés de Elliott Advisors por la minorista británica, el pasado 19 de febrero el gigante chino del comercio electrónico JD.com confirmó que está evaluando la posibilidad de lanzar una oferta de compra sobre Currys, aunque la multinacional asiática no ha vuelto a pronunciarse al respecto. "JD.com confirma que se encuentra en las etapas preliminares de evaluación de una posible transacción que puede incluir una oferta en efectivo por todo el capital social emitido de Currys", indicaba entonces JD.com, advirtiendo de que no hay certeza de que finalmente se haga alguna oferta por Currys, ni tampoco de los términos bajo los cuales se podría llegar a hacer dicha oferta. En cualquier caso, según las reglas sobre fusiones y adquisiciones de compañías cotizadas en la Bolsa de Londres, la compañía china deberá aclarar a más tardar el próximo 18 de marzo si tiene la intención firme de hacer una oferta por Currys o, por el contrario, anunciar que no tiene la intención de presentar ninguna propuesta.