El nuevo Gobierno de Pakistán toma posesión tras las polémicas elecciones generales del 8 de febrero

El nuevo Gobierno de Pakistán, integrado por 18 ministros, ha tomado posesión este lunes en un acto encabezado por el presidente, Asif Alí Zardari, tras las polémicas elecciones generales del 8 de febrero, en las que el principal partido opositor denunció irregularidades y fraude. La Presidencia paquistaní ha retransmitido la ceremonia a través de su cuenta en la red social Facebook, un acto en el que los 18 ministros --entre los que hay varias caras nuevas-- han jurado su cargo, horas después de que el primer ministro, Shehbaz Sharif, presentara su propuesta a Zardari. Entre las personas que vuelven a ocupar puestos en el Ejecutivo de Pakistán figuran el exministro de Defensa Jauaja Asif, el exministro de Finanzas Ishaq Dar y el exministro de Planificación Ahsan Iqbal, entre otros, si bien por ahora no hay detalles sobre las carteras que ocuparán. La lista publicada por la oficina del primer ministro incluye una única mujer, Shaza Fatima, tras un proceso de conversaciones que arrancó el domingo y que terminó en la madrugada de este lunes, una semana después de que Sharif jurara el cargo y apenas dos días después de la elección de Zardari como presidente. El Gobierno ha sido ensamblado después de que la Liga Musulmana de Pakistán-Nawaz (PML-N) --encabezada por el ex primer ministro Nawaz Sharif, hermano de Shehbaz-- y diversos partidos, entre los que destaca el Partido Popular de Pakistán (PPP), alcanzaran un acuerdo para formar un Ejecutivo. Así, si bien el PPP no ha recibido ninguna cartera en el seno del Ejecutivo federal, ha recibido diversos cargos en el Parlamento y en la administración de varias provincias. Por su parte, el Movimiento Muttahida Qaumi (MQM) y el Partido Estabilidad de Pakistán (IPP) contarán con una cartera cada uno, a los que se suman tres independientes, según el diario paquistaní 'Dawn'. La formación del Ejecutivo ha llegado días después de que el opositor Movimiento para la Justicia de Pakistán (PTI), fundado por el ex primer ministro Imran Jan --encarcelado tras varias condenas contra él por corrupción y filtración de documentos clasificados tras ser cesado en abril de 2022 tras una moción de censura-- anunciara un movimiento de protesta que "tome las calles" para recuperar lo que consideran un "mandato robado" tras las elecciones. Alrededor de 240 millones de paquistaníes estaban llamados a las urnas para unas elecciones que se celebraron en medio de un repunte de la violencia y ante las denuncias sobre una nueva interferencia del Ejército en el proceso y las condenas contra varios altos cargos del PTI. El partido opositor ha denunciado numerosas irregularidades e incluso el "robo" de escaños para impedir que cuente con la mayoría en el Parlamento.