El Eurogrupo pide a Bruselas reducir carga y costes de los participantes del mercado de capitales UE

Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona, el Eurogrupo, han pedido este lunes a la Comisión Europea que ponga en marcha una serie de medidas de cara a completar la unión de mercados de capitales para definir medidas de apoyo a los inversores europeos, como la reducción de carga y costes, y evitar así la fuga de la financiación a países rivales como China o Estados Unidos. En una declaración que también han suscrito los siete países de la UE que no forman parte de la eurozona, los ministros han instado al Ejecutivo comunitario que surja de las próximas elecciones europeas, de cara a la próxima legislatura europea de 2024-2029, a presentar propuestas en tres áreas de acción "urgentes" para mejorar el funcionamiento de los mercados de capitales europeos que pasan por mejorar la arquitectura del sistema y facilitar tanto el acceso a financiación de las empresas y la inversión de los ciudadanos. Para ello, el Eurogrupo propone, entre otras, que la Comisión considerase la posibilidad de presentar medidas adicionales para reducir la carga regulatoria en el marco del mercado financiero de la UE, en particular para los participantes más pequeños en el mercado, aumentar el atractivo de la financiación o mejorar las condiciones para la inversión institucional, minorista y transfronteriza en capital riesgo. Asimismo, ha pedido a Bruselas una evaluación "exhaustiva" de los factores de oferta y demanda que frenan el desarrollo del mercado de titulización en la UE y que debe cubrir, entre otras, la idoneidad de las herramientas de la UE, incluido el tratamiento prudencial de la titulización para bancos y compañías de seguros y los requisitos de presentación de informes y diligencia debida. Por otro lado, reclama medidas para mejorar la supervisión de la UE mediante un mayor desarrollo del marco normativo común y examinar una gama de opciones para mejorar la convergencia en materia de supervisión mediante un uso más eficiente y efectivo de los poderes existentes de las Autoridades Europeas de Supervisión y un posible fortalecimiento específico de su papel y de sus mecanismos de gobernanza a fin de reforzar la integración financiera. También solicitan la convergencia en características específicas de los marcos de insolvencia que podrían disuadir los mercados de capital transfronterizos, en particular la clasificación de los reclamos y los factores desencadenantes de la insolvencia o las reglas para la garantía financiera y la liquidación, además de fomentar la financiación a través de sistemas nacionales de impuestos corporativos bien diseñados para garantizar que las empresas de la UE tengan acceso a fuentes diversificadas. De igual modo, consideran imprescindible crear un entorno de inversión atractivo, fácil de usar y centrado en el consumo y desarrollar productos de inversión y ahorro transfronterizos, atractivos, rentables y sencillos para inversores minoristas, además de apoyar suficientes flujos de ingresos complementarios para una población que envejece mediante un uso más amplio de estos productos a más largo plazo, incluso a través de planes de pensiones ocupacionales y personales.