El candidato socialista asume su derrota en las elecciones de Portugal: "Lideraremos la oposición"

El candidato del Partido Socialista (PS) de Portugal, Pedro Nuno Santos, ha asumido su derrota en las elecciones legislativas adelantadas y ha felicitado la Alianza Democrática (AD), coalición de varios partidos de centroderecha, por su victoria. "A pesar del resultado tangencial, todo indica que el PS no será el partido más votado. Quiero felicitar a la AD por la victoria. El Partido Socialista estará en la oposición. Seremos oposición, renovaremos el partido e intentaremos recuperar a los portugueses descontentos con el PS. Esa es nuestra tarea", ha declarado. En este sentido, ha señalado que no dejará la oposición en manos del partido de ultraderecha, que ha obtenido el 18 por ciento de los votos, y ha afirmado que no tiene sentido mantener al país en suspenso por un puñado de diputados, reconociendo que, según las previsiones, no pueden lograr la victoria. "No obstaculizaremos una solución gubernamental", ha recordado, si bien ha matizado que la AD no contará con su apoyo para gobernar, porque su programa es "alternativo" al de la coalición de derechas, según declaraciones recogidas por el periódico luso 'Publico'. Por otro lado, el líder socialista ha admitido que Chega ha obtenido "un resultado impresionante que no se puede ignorar". "No hay un 18 por ciento de los votantes portugueses que sean racistas y xenófobos, pero hay muchos portugueses enfadados", ha declarado. "Queremos recuperar la confianza de los portugueses y mostrarles que la solución a los problemas concretos para por el PS, no por Chega y AD", ha asegurado, antes de prometer trabajar "en los próximos meses" para reunir a quienes están "insatisfechos" con la formación progresista. Santos, recibido entre gritos de '25 de abril siempre, fascismo nunca más', ha agradecido a los votantes que se han posicionado en contra de la abstención y ha manifestado que ha sido una "campaña extraordinaria, llena de fuerza" gracias a un "partido fuerte y unido, listo para la lucha". La Alianza Democrática y el Partido Socialista se encuentran en un empate técnico con el 28,67 por ciento de los votos cada uno, si bien la coalición conservadora cuenta con alrededor de 430 votos más, según el 98,9 por ciento del escrutinio. Los resultados provisionales indican que ambos han conseguido 75 escaños, muy lejos de la mayoría de 115 legisladores. Sin embargo, el tercer partido más votado ha sido Chega, que cuenta con 46 parlamentarios, por lo que su apoyo a AD haría posible un eventual gobierno.