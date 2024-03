El aspirante de AD dice tener "expectativas fundadas" de que el presidente de Portugal le pida formar gobierno

El candidato de Alianza Democrática (AD), el conservador Luis Montenegro, del Partido Socialista Democrático (PSD) de Portugal, ha afirmado que tiene "expectativas fundadas" para que el presidente luso, Marcelo Rebelo de Sousa, le nombre primer ministro para formar Gobierno. "En vista de la victoria electoral, tengo expectativas fundadas de que el presidente de la República pueda nombrarme primer ministro. A la espera de que esto suceda, mi compromiso es cumplir el cambio: un nuevo primer ministro, con un nuevo Gobierno y nuevas políticas", ha declarado desde el Hotel Lisboa, desde donde la alianza está siguiendo esta noche los resultados electorales. Montenegro ha recordado que "siempre" ha dicho que "en términos de compromiso ganar las elecciones significaba tener un voto más que otro candidato". "Solo en esta circunstancia asumiría el papel de primer ministro. Parece indudable que AD ha ganado estas elecciones y que el PS ha perdido", ha agregado. "Lo que pido al PS no es que se adhiera a nuestras propuestas, sino que respete la voluntad del pueblo. La expectativa más firma es que el PS y Chega no formen una alianza negativa", ha concluido el candidato conservador. Al ser preguntado por los periodistas sobre si cumplirá su compromiso de no negociar con el partido ultraderechista Chega, Montenegro ha asegurado que mantiene su compromiso y ha indicado que sería "malo" para su partido si hiciera lo contrario ahora. "Estamos preparados para empezar a gobernar, estamos preparados para cambiar de gobierno y de políticas", ha expresado, reconociendo que es "consciente" de que la gobernabilidad "tiene que pasar por el diálogo". Sus declaraciones tienen lugar después de una jornada electoral tensa en la que por el momento (AD) se encuentra en un empate técnico con el Partido Socialista, ambos con el 28,67 por ciento de los votos, si bien la coalición conservadora cuenta con alrededor de 430 votos más, según el 98,9 por ciento del escrutinio. Los resultados provisionales indican que ambos han conseguido 75 escaños, muy lejos de la mayoría de 115 legisladores. Sin embargo, el tercer partido más votado ha sido Chega, que cuenta con 46 parlamentarios, por lo que su apoyo a AD haría posible un eventual gobierno.