El abogado de Antonio Tejado evita confirmar si declarará ante el juez el 15 de marzo

Cuando se cumple un mes de la entrada en prisión de Antonio Tejado diferentes medios de comunicación publican que el sobrino de María del Monte, considerado el autor intelectual al violento atraco a la casa de la cantante e Inmaculada Casal en Sevilla el pasado agosto, declarará ante el juez el próximo 15 de marzo. Su abogado Fernando Velo confirmaba ante los micrófonos de Europa Press hace unos días que ya habían solicitado la declaración voluntaria de su cliente en el Juzgado de Instrucción número 16 para dar su versión de los hechos y defender su completa inocencia de las acusaciones, como ha mantenido desde que entró en la cárcel el pasado 12 de febrero. Y mientras fuentes cercanas reconocen su preocupación por María del Monte, abatida tras la detención de su sobrino por todo lo que implica que el que siempre ha sido como un hijo para ella pueda estar implicado en un durísimo momento que ni ella ni su mujer han podido olvidar ni superar, el abogado de Tejado deja en el aire si es cierto que volveremos a ver a Antonio en los Juzgados este viernes. "No voy a confirmar ni desmentir absolutamente nada. No voy a decir nada que tenga que ver con eso" ha afirmado, reconociendo entre líneas que el sobrino de la folclórica está tranquilo porque no hay ninguna grabación que le implique en el robo a la casa de su tía: "Antonio mantiene su inocencia. Evidentemente no puede haber nada que le inculpe. Eso es lo que él mantiene. Todo lo que él diga lo dice a través de mí y me hace saber que es inocente y mantiene su inocencia". "Todo lo que haya estará en el procedimiento, pero Antonio mantiene su inocencia y lo hace a través de mí que soy su abogado. Todo lo demás que se diga que ha dicho Antonio a mí no me consta y por lo tanto lo doy por no verdadero" ha añadido desmarcándose de las especulaciones acerca de unas grabaciones que demostrarían que el sevillano sí está relacionado con el robo. A pesar de no querer dar detalles sobre su declaración, Fernando Velo sí ha revelado que están preparando cuidadosamente lo que Antonio dirá al juez porque son conscientes de que "todo paso que se dé tiene su importancia". Además, el abogado ha expresado que el hecho de ser un personaje mediático ha podido perjudicar al sobrino de la tonadillera, "por el tratamiento que de esto está haciendo la prensa". "Se ha tratado con profesionalidad y objetividad por parte de todos los que intervenimos, pero determinados comentarios que hace la prensa sobre él y difamaciones, un tratamiento sesgado de la información y el bombo a determinados datos que no son verdaderos y que ni si quiera están contrastados. Todo eso le afecta como a cualquier persona y a nadie le resulta agradable que se hable de él en determinados términos en los que se ha hablado en televisión, prensa escrita..." ha denunciado, deslizando que "en el momento oportuno" estudiarán la posibilidad de tomar medidas legales por lo que se ha dicho sobre Antonio.