Díaz pide que gane la "Europa social" frente al "bloqueo de las multinacionales" de la 'Ley Rider' europea

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha instado este lunes en Bruselas a que gane la "Europa social" frente al "bloqueo de las multinacionales" para que los Veintisiete aprueben la 'Ley Rider' europea, después de que una minoría de bloqueo liderada por Francia haya frustrado dos intentos de adopción del texto acordado con el Parlamento Europeo. "Vamos a ver si quien dirime el trabajo de la Unión son las grandes empresas multinacionales, que están bloqueando la protección laboral y la defensa de los derechos de los trabajadores de plataformas digitales de Europa, es decir, si ganan los que bloquean y se ponen a favor de las multinacionales o si gana la Europa social, el origen de la mejor Europa que conocemos", ha afirmado Díaz a su llegada al Consejo de Economía Social. Esta ley busca aclarar el estatus laboral de los trabajadores de plataformas de reparto a domicilio, como Uber Eats, Just Eat, Glovo o Deliveroo, a fin de corregir el falso trabajo por cuenta propia para garantizar unas mejores condiciones laborales. No obstante, las reservas de Alemania, Estonia, Francia y Grecia volvieron a truncar el pasado 16 de febrero el pacto entre los colegisladores al no lograr la mayoría necesaria para que el texto saliese adelante, a pesar de que este había rebajado ya su ambición al eliminar los criterios y umbrales para introducir una presunción de relación laboral. A juicio de la delegación española, el nuevo texto presentado por la presidencia belga del Consejo "abre la puerta a una presunción a la carta y desigual en los Estados miembro", lo que podría "mantener la negativa situación y la precariedad que la directiva debería corregir". Preguntada por si conoce algún giro en la posición de esos cuatro países reticentes, Díaz ha señalado que "no ha cambiado nada", al tiempo que ha pedido "prudencia", ya que considera que esas posiciones responden a "presuntas presiones". En este sentido, ha vuelto a insistir en que el debate de este lunes se decidirá "si ganan los que bloquean la Europa social, si ganan los que se colocan del lado de las multinacionales y, por tanto, del lado de la vulneración de los derechos laborales y de la pobreza salarial o si gana la Europa social". "Esa es la Europa que más queremos", ha agregado.