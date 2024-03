De la Fuente: “No hay nada más importante que hacer algo con libertad; sin exigencias”

Madrid, 11 mar (EFE).- Luis de la Fuente, seleccionador español de fútbol, aseguró, durante el transcurso del Foro EFE Sport Business celebrado en la UAX Rafa Nadal School of Sport, que “no hay nada más importante que hacer algo con libertad”, ya que “poner condiciones o exigencias no es un buen punto de partida”.

“No hay nada más importante que hacer algo con libertad, convencido de que quieres hacerlo, y con sentido de pertenencia. Eso te saca fuerzas de donde igual no las tienes. Poner condiciones o exigencias no es un buen punto de partida”, comentó.

Unas palabras que llegaron antes de dar su opinión sobre el ‘caso Brahim’, quien ha elegido representar a la selección de Marruecos y no a la de España

“Respeto su postura. Cada uno es libre para tomar las decisiones que tiene que tomar. Hay tres máximas para ser un jugador seleccionable: que pueda jugar, que quiera hacerlo y que el seleccionador le seleccione; pero la más importante es querer, sin exigencias ni condiciones, e igualdad de derechos y obligaciones con esto. Con ese punto de partida, me encontraréis siempre”, aseguró.

“No he hablado con él. Yo convoco o no, y la gente luego hace lo que tiene que hacer. Brahim ha estado conmigo, seguramente soy el que más le ha seleccionado. Dos Europeos sub-19, sub-21 y absoluta… le tengo mucho aprecio, pero cada uno es libre de tomar las decisiones que tome”, añadió.

Un Luis de la Fuente que repasó la actualidad deportiva durante el Foro EFE Sport Business coorganizado con la UAX Rafa Nadal School of Sport, como la lista de convocados que dará el próximo viernes para los amistosos contra Colombia y Brasil, y su contrato como seleccionador de la Real Federación Española de Fútbol.

“Seguro que habrá novedades, jugadores que no han estado en las convocatorias anteriores. Pero no habrá sorpresas para nosotros, porque les llevamos siguiendo mucho tiempo. Cada uno se lo gana con su rendimiento, su trabajo y su profesionalidad. En los amistosos contra Colombia y Brasil queremos dejar buen sabor de boca para preparar la Eurocopa”, aseguró.

“Estoy tranquilísimo porque tengo la oportunidad de estar donde quiero estar. Esto es cosa de dos. Si alguna de las partes no tiene ese interés, no se forzará nada”, explicó sobre su continuidad.

Un Foro EFE Sport Business que inauguró Miguel Palencia, director de la UAX Rafa Nadal School of Sport.

“Es un privilegio contar en nuestra sede con Luis de la Fuente y Juan Arbide. De la base a la élite, uno de los principios de nuestra Universidad UAX Rafa Nadal School of Sports. Contamos ya con 1.300 alumnos que quieren llegar a la élite, con la educación y la formación”, dijo para abrir el acto.

Un agradecimiento que compartió Luis de la Fuente: “Quería dar las gracias a la UAX y a EFE por este acto. Además, vinculados a una persona que es mí ídolo, como es Rafa Nadal. Doblemente feliz por ello”, destacó.

El seleccionador español arrancó su comparecencia destacando los “valores” que le otorgó el Athletic Club en su formación como futbolista, así como los “cuatro años maravillosos” que pasó en el Sevilla, en los que les “faltó conseguir algún título”, pero que, consideró, “fue el germen del actual Sevilla”.

En un repaso inicial a imágenes icónicas de su trayectoria, como jugador y entrenador, Luis de la Fuente destacó la importancia a nivel mental de la Liga de Naciones que ganó España en 2023.

“Siempre que se gana sientes alivio, porque a este nivel la exigencia es enorme. Teníamos convencimiento de que con el tiempo se conseguirían objetivos. El primero, dotar al equipo de una sensación de eso, precisamente, equipo. Se consiguió convencer a los jugadores de que podíamos conseguir cosas muy grandes. Y tenía un gran sentimiento de pertenencia”, declaró.

Además, explicó cómo gestiona el seguimiento de jugadores para una convocatoria, destacando también a los futbolistas de provincias “más allá de Madrid”.

“Es un proceso muy laborioso. No es solo meter en una lista a los que supuestamente están jugando mejor. Hay muchos escenarios a contemplar, como nuestro plan de juego. Hay que ver a jugadores de diferentes características y tener en cuenta su importancia en los clubes. Se va dando forma a esa idea y empiezas a construir esa convocatoria. No es un trabajo de un día, es un seguimiento exhaustivo. Seguimos a seis por posición, en algunas más, de todas las ligas”, explicó.

“Esto es un trabajo colectivo, de equipo. Entre dos jugadores de igual nivel, entre uno que es buena persona o mala, eliges a la buena. Al que es honesto, sacrificado, trabajador… no pido nada fuera de lo normal. Eso es ser buena persona. Estamos hablando de convivir en un vestuario y ser buen compañero. Tengo la suerte de haber mamado esa cultura, primero en mi casa, profesores y entrenadores en el club, Athletic, en el que me formé. Mientras yo esté, esto es imprescindible para mí”, añadió.

Un Luis de la Fuente que ha sido partícipe, como seleccionador en categorías inferiores, del proceso de captación y formación de jóvenes talentos, por lo que apuntó a la importancia de la formación académica de los futbolistas.

“No se deja de aprender nunca, porque la persona va evolucionando. No son los mismos conceptos con edades diferentes, pero al futbolista hay que darle información para que siga creciendo. El mayor error de un deportista es pensar que ha llegado a la cima de su rendimiento, eso es el principio del fin. Un buen ejemplo de esto es Rafa Nadal. De muchos valores, como de superación y esfuerzo, que yo trato de inculcar a mis futbolistas”, señaló.

“En cada etapa de formación tienes conversaciones de diferente calado. En la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) siempre hemos mostrado máximo interés por la formación académica de los futbolistas. En las categorías inferiores había tutores para tener horas de estudio en concentraciones largas. Privadamente hablamos de muchas cosas, de valores para tener éxito en el fútbol y en la vida, de la familia… pero luego cada uno es libre y tiene un entorno diferente”, amplió.

Una apuesta por la formación dentro de la RFEF por la que, además de por los resultados y metodología, son un “referente mundial”.

“Somos un referente mundial. Una idea y un modelo reconocible. En tiempos pasados había mucha federación que venía a estudiar nuestros sistemas de trabajo. Esto es motivo para estar orgullosos del trabajo que llevamos haciendo durante tantos años, y también es producto del gran trabajo que se está haciendo en los clubes, con grandes entrenadores, nuevas metodologías… es un orgullo representar a la Real Federación Española de Fútbol, porque somos un ejemplo y una idea reconocible de un modelo de fútbol que gusta a los aficionados y que tiene resultados”, puso de relieve.

De la Fuente quiso, además, mandar un mensaje de ánimo a Gavi, quien se recupera de una grave lesión de rodilla.

“Es la parte más fea del deporte. Necesitas apoyo y cercanía y, a veces, pasa lo contrario, por eso me gusta estar cerca. Es un jugador muy querido dentro de nuestro grupo de trabajo. Le deseamos que se recupere bien, por su club y por la selección, porque le necesitamos”, señaló.

Además, destacó, en referencia a irrupciones tempranas de futbolistas en la élite, que “el talento que trabaja duro tiene posibilidades de conseguir éxitos en un corto periodo de tiempo” y analizó la figura de Lamine Yamal.

“Lamine Yamal tiene un gran compromiso con nosotros. Tiene que ser un orgullo venir a la selección, no se puede regalar. A mí me habría encantado jugar en la absoluta, era mi objetivo, pero no pudo ser. Hay que darle valor a jugar en la selección española, hay que estar orgulloso de ello, por llegar a su nivel máximo como futbolista”, aseguró.

En el Foro EFE Sport Business también participó Juan Arbide, profesor del MBA in Sports Management en la UAX Rafa Nadal School of Sport y director gerente de CVC. En su primera intervención, explicó qué es CVC.

“Es una gestora de fondos de capital privado. Intentamos buscar sectores con atractivo en los que invertir para generar negocios valiosos. En el mundo del deporte llevamos invirtiendo muchos años. La primera, en Dorna, MotoGP. En 1998 invertimos y comenzamos una expansión enorme del negocio. Nos hemos enfocado en el mundo del deporte, deporte-entretenimiento, porque está en claro crecimiento y, cada vez más, en creación de contenido. Los activos deportivos han tenido un desarrollo de la parcela deportiva enorme, pero la parte empresarial no ha estado a un nivel igual de desarrollo. Hemos invertido en rugby, Fórmula 1, fútbol femenino, en criquet en la India… y también, como sabéis, en LaLiga, donde hay mucho nivel de crecimiento”, señaló.

Un Juan Arbide que ponderó la filosofía de cantera del Athletic Club a la hora de negociar, así como la buena gestión de la Real Sociedad con la irrupción del japonés Take Kubo.

“Sevilla y Athletic Club tienen una historia espectacular. La del Athletic es única y, bien comunicada, debe permitir aumentar su masa social; la Real Sociedad, por ejemplo, lo ha hecho muy bien. Han sido capaces de hacerlo, a través del éxito deportivo y Take Kubo, con una visión de negocio y empresarial para activar contenidos en Japón. Lograron que el sponsor principal de la camiseta fuera japonés, y eso te da recursos y un impulso deportivo”, apuntó.

Además, el profesor y directivo señaló la importancia de “elevar la visibilidad” para que “el deporte sea la apuesta ganadora” en una industria del deporte en constante crecimiento y que cuenta “cada vez con más opciones”.

A su vez, destacó la importancia y el calado del fútbol español fuera de nuestras fronteras.

“Cuando miras el valor que tienen las competiciones deportivas fuera de sus mercados domésticos, LaLiga es la cuarta competición deportiva, de cualquier deporte en el mundo; después de NBA, Champions League y Premier League. Tenemos que darnos cuenta de la trascendencia que tiene el fútbol español en el mundo”, apuntó.

Por otro lado, insistió en la importancia de la formación de los deportistas a la vez que desarrollan sus carreras.

“La carrera deportiva es corta. Una parte fundamental es que el futbolista aproveche esos años para adquirir conocimientos que pueda utilizar cuando se retire. Si eso lo acompañas de una buena formación, es fundamental. Los clubes lo hacen, desde la cantera, apostar porque la parte académica avance. Por eso, desde la UAX trabajamos en programas flexibles para que el futbolista pueda adaptarse a sus obligaciones en el fútbol y a su formación”, dijo. EFE

