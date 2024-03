(Crónica) El Athletic sigue en modo Champions y el Betis da un paso atrás contra el Villarreal

El Athletic Club superó con autoridad (0-2) a la UD Las Palmas este domingo para apretar al Atlético de Madrid en la lucha por la zona de Liga de Campeones, en una jornada 28 de LaLiga EA Sports que supuso un paso atrás del Real Betis en su aspiración europea al caer (2-3) ante el Villarreal, mientras que el Deportivo Alavés acercó la salvación a costa del Rayo Vallecano (1-0). Los 'leones', con la final de Copa del Rey en el horizonte, siguen en modo Champions para tratar de firmar una temporada perfecta. El equipo de Ernesto Valverde fue mejor que el canario, una UD Las Palmas que empieza a desinflarse con los deberes de la permanencia hechos y lejos en sensaciones de la pelea europea. El Athletic se desquitó lejos de Bilbao, sin ganar de visitante desde el cuatro de enero, con los goles de Guruzeta y Coco, en propia parte, en cada mitad. En medio del tanteo de ambos equipos llegó el 0-1, después de una buena acción de Nico Williams. Sandro, que venía de estrenarse de goleador, fue el mejor local. Los amarillos dieron un paso al frente tras el descanso y Kirian tuvo el gol, mientras García Pimienta no tardó en meter cambios. Sin embargo, en una acción desgraciada, aunque la defensa canaria viene regalando más de la cuenta, Coco se hizo en propia el 0-2. El Athletic suma así 53 puntos por los 55 de un Atlético que había perdido el sábado contra el Cádiz y Las Palmas se queda noveno (37). Por otro lado, el Betis perdió la sexta plaza, en favor de la Real Sociedad, al caer en casa contra un Villarreal que mantuvo la buena línea liguera tras su golpe en la Liga Europa. El 'submarino' dejó tras el accidente en Marsella (4-0) y sumó el tercer triunfo seguido en Liga para olvidarse de la zona baja de la tabla. El encuentro en el Benito Villamarín fue vivo y movido, con un dominio por barrios y un 2-1 al descanso. El regreso tras lesión de Guido Rodríguez al once supuso el 1-0 a la media hora, pero Baena firmó el empate 10 minutos después. Las defensas no estuvieron bien y el Betis lo aprovechó más en el 2-1 de Willian Jose, sin que fuese claro si el balón había salido de fondo o no. Con todo, el equipo amarillo siguió de pie en la reanudación y encontró la remontada con el gol en propia puerta de Sokratis y otro de Sörloth, de nuevo con Gerard Moreno decisivo en las acciones ofensivas visitantes. La tensión se dejó notar en el pique entre Alberto Moreno y Chimy Ávila que supuso la expulsión de ambos, y el Villarreal guardó los tres puntos sin mucha complicación. Por abajo, el Deportivo Alavés escapó de la quema con 32 puntos, 10 más que un Cádiz que marca la zona de descenso, mientras el Rayo se quedó en 26, tras nueve jornadas sin ganar. No conoce la victoria el equipo madrileño con Íñigo Pérez en su banquillo y en el Estadio de Mendizorroza no estuvo cerca de cortar la sangría. El primer tiempo dejó pocas llegadas, pero la del gol de Gorosabel poco antes del descanso mereció la entrada para la afición vasca. El Rayo se vio obligado a buscar más en el segundo tiempo, pero casi llegó el segundo local por medio de Javi López. Raúl de Tomás marcó también en fuera de juego y el final fue de los vallecanos, pero entre Sivera y el larguero triunfó el Alavés.