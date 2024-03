Boca derrota a Racing mientras que Independiente y River sellan un empate

Buenos Aires, 10 mar (EFE).- En la décima jornada a de la Copa de la Liga Profesional del fútbol argentino donde se dieron clásicos cruzados, Boca Juniors goleó por 4-2 a Racing Club este domingo, mientras que el sábado Independiente y River Plate terminaron 1-1 en Avellaneda.

A último turno de este domingo, Boca Juniors se impuso con autoridad por 4-2 ante la ‘Academia’ en una Bombonera colmada que vibró con un resultado que le da esperanzas de clasificación al ‘Xeneize’.

Lucas Blondel, Nazareno Colombo -en contra de su valla-, el uruguayo Edinson Cavani y Nicolás Valentini marcaron los tantos de Boca, mientras que el colombiano Juan Fernando Quintero y Adrián ‘Maravilla’ Martínez hicieron los tantos de Racing.

Con este resultado, Boca quedó quinto en la Zona B con 16 puntos, los mismos que Lanús y Defensa y Justicia, que este domingo venció por 2-1 a Unión de Santa Fe.

El líder continúa siendo Godoy Cruz, con 20 unidades tras su empate 1-1 con Newell’s Old Boys, que marcha tercero con 17 enteros a uno de Estudiantes, que el sábado cayó por 3-1 ante Sarmiento de Junín.

En la Zona A, el clásico del sábado entre Independiente y River Plate terminó en empate 1-1 con goles del colombiano Miguel Borja para el ‘Millonario’ y el paraguayo Gabriel Ávalos para el ‘Rojo’.

Tras este resultado ambos se mantienen líderes con 18 puntos junto con Talleres de Córdoba, que este domingo goleó por 4-1 al Atlético Tucumán, y Argentinos Juniors, que igualó 1-1 con Huracán como visitante.

Instituto, resignó esa condición tras caer el sábado 1-0 ante Rosario Central y quedó con 17 puntos, uno más que el sorpresivo Barracas Central, que cortó su racha al caer 2-0 ante Gimnasia, en La Plata.

- Resultados de la 10a. jornada:

. Sábado 9/3: Gimnasia 2-0 Barracas Central, Independiente 1-1 River Plate, Rosario Central 1-0 Instituto, Sarmiento 3-1 Estudiantes y Platense 0-0 San Lorenzo.

. Domingo 10/3: Huracán 1-1 Argentinos Juniors, Talleres 4-1 Atlético Tucumán, Godoy Cruz 1-1 Newell’s Old Boys, Defensa y Justicia 2-1 Unión y Boca Juniors 4-2 Racing Club.

. Lunes 11/3: Banfield vs Vélez Sarsfield, Independiente Rivadavia vs Deportivo Riestra y Tigre vs Lanús.

. Martes 12/3: Central Córdoba-Belgrano. EFE

fca/cav