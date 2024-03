Ángel Cristo Jr. Protagoniza las primeras discusiones en 'Supervivientes' con sus compañeros

Los primeros días de concurso suelen hacer que los concursantes estén con las emociones a flor de piel mientras se acostumbran a sus nuevas condiciones de vida. Aprendiendo a sobrellevar el hambre, la falta de comodidades y compartiendo convivencia con sus compañeros, no es de extrañar que ya empiecen a aflorar las tensiones entre ellos y una de las personas que más discusiones ha protagonizado en los últimos días ha sido, nada más y nada menos, que Ángel Cristo Jr. La emisión de 'Supervivientes' comenzaba con el anuncio de una gran discusión entre Carmen Borrego y el hijo de Bárbara Rey. Aunque será mañana cuando se sepa el contenido completo de esa conversación, Sandra Barneda daba paso a un vídeo en el que se mostraba cómo Ángel Cristo Jr. comentaba una situación vivida con Ana, su pareja, en Marbella: "Ana estaba en Marbella, y entonces mi madre, cuando llegamos el primer o segundo día, pues se ponen a ver vestidos del armario, bolsos... Y dice Ana: ¿ese bolso? ¿Ese bolso? Yo lo vi. ¿Eras tú en la que salía en esas fotos? Que me dio una penita la viejita esa, porque dije, ese señor con esta señorona, esa viejita tiene que estar pasándolo fatal. Señor, se le refería a tu mamá". Rápidamente, Carmen Borrego saltaba en defensa de María Teresa Campos e insultaba a Ángel sin pensárselo dos veces. Mario González le recriminaba que, durante su concurso, puede hablar de su familia todo lo que quiera pero que no tiene permiso para hacer comentarios sobre familias ajenas. Desde el plató, Ana defendía que la palabra "viejita" se utiliza "sin maldad" y comentaba lo mucho que le dolía ver cómo se enfrentaban a Ángel por un relato "real". De nuevo, se emitían más imágenes en la playa donde se veía un nuevo enfrentamiento de Ángel con Mario. En esta ocasión, se quejaba de las formas de Ángel de gestionar las discusiones alegando que "a mí, la chulería y la prepotencia, pues me altera". Miri Pérez-Cabrero salía en defensa de su compañero argumentando que al menos es el único que está haciendo cosas a favor del grupo mientras que otros están "tumbados todo el día". Por último, la otra persona con la que ha tenido sus diferencias ha sido con Zayra Gutiérrez. Durante la dinámica del Oráculo, Ángel se quejaba de cómo sus compañeros le habían tachado de machista, a lo que la joven respondía acusativamente con un "lo que eres". Él, sin dar mucho tiempo a pensar, le respondía de manera rotunda "Tú lo que tienes es que repetir el colegio completo, desde infantil". Esta aventura no ha hecho más que comenzar y todavía queda pendiente descubrir la conversación acalorada entre Carmen y Ángel, algo que podría influir en su relación como compañeros para el resto del concurso.