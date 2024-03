Zelenski reprocha al Papa que intente mediar "entre quien quiere vivir y quien quiere destruirnos"

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha rechazado este domingo las declaraciones del Papa Francisco en las que le pedía "valentía" para "alzar la bandera blanca" y negociar la paz con Rusia y le ha reprochado que intente mediar "entre quien quiere vivir y quien quiere destruirnos". "Le doy las gracias a los capellanes ucranianos que están con el ejército, con las Fuerzas de Defensa. Están en el frente, protegiendo la vida y la humanidad y apoyando con sus oraciones, palabras y actos. Eso es lo que hace la iglesia, estar con la gente, no en algún lugar a 2.500 kilómetros mediando virtualmente entre quien quiere vivir y quien quiere destruirnos", ha afirmado Zelenski en su discurso vespertino diario. El líder ucraniano ha indicado que "cuando el mal ruso inició esta guerra el 24 de febrero todos los ucranianos se alzaron para la defensa". "Cristianos, musulmanes, judíos,... todos", ha argumentado. Francisco pidió a Zelenski "que vea la situación, que piense en el pueblo, que tenga el valor de la bandera blanca, para negociar". "Hoy se puede negociar con la ayuda de las potencias internacionales. La palabra negociar es valiente", dijo el Papa en una entrevista grabada el mes pasado con la emisora suiza RSI. "Cuando ves que estás derrotado, que las cosas no van, debes tener el coraje de negociar. Te da vergüenza, pero ¿con cuántos muertos acabará? Negociar a tiempo, buscar algunos países que medien. En la guerra de Ucrania hay muchos. Turquía, se ha ofrecido. Y otros. Que no tengan vergüenza de negociar antes de que empeore", ha añadido. Para el Papa "negociar nunca es rendirse". "Es el valor de no llevar al país al suicidio. Los ucranianos, con la historia que tienen, pobrecitos, los ucranianos en la época de Stalin cuánto sufrieron...", ha señalado. Además, detrás de las guerras "está la industria armamentística". "Es un pecado colectivo", ha advertido. "La guerra es una locura, es una locura", ha remachado.