Zapatero dice que Felipe González tendría que "querer más" al PSOE "ahora" porque a él lo apoyaron en momentos difíciles

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha dicho que a él y a muchos militantes socialistas les gustaría que Felipe González "quisiera más" al PSOE "ahora" porque él tuvo apoyo cuando pasó "momentos muy difíciles" en el periodo que estuvo al frente de La Moncloa. En una entrevista en el programa 'Lo de Évole' de La Sexta, recogida por Europa Press, Zapatero ha reivindicado que González "aportó mucho a este país" y que el PSOE "le quiere", aunque ha recalcado que hay "muchos militantes" a los que les gustaría que quisiera algo más a su partido. "Pienso que hay muchos militantes que nos gustaría que nos quisiera más ahora. No le puedo entender, sinceramente. ¿Por qué? Porque él pasó momentos muy difíciles también y todos le apoyamos", ha proseguido el exdirigente socialista, recordando que él mismo fue "un diputado soldado" de Felipe González, tanto "en lo bueno y en lo malo". "HAY QUE TENER GOBIERNO DE ESPAÑA" A su vez, preguntado por las críticas del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, a la ley de amnistía pactada por el PSOE con los partidos independentistas, Zapatero le ha respondido que para que salgan adelantes políticas de Estado progresistas "hay que tener Gobierno de España" socialista. "Para que España y su comunidad vayan en la línea progresista de reducir las desigualdades, de tener infraestructuras, de un sistema de financiación que ayude a las comunidades con más dificultades de mejorar las pensiones, hay que tener gobierno de España", ha recordado el expresidente socialista a Page. Es este sentido, ha incidido en que el PSOE "es un partido democrático" y que hay libertad de expresión, por lo que son legítimas las críticas del presidente manchego. No obstante, ha remarcado que "siempre" quiere que gane su partido y que no puede alegrarse de que pierda como hizo Page tras los resultados electorales de Galicia, alegando que le contentaba que no había ganado el expresidente catalán Carles Puigdemont. Sobre si teme una escisión dentro del PSOE, Zapatero ha afirmado tajantemente que tiene "145 años de historia" y que es el partido que "más veces ha ganado elecciones en España, que más ha gobernado en España". "Indiscutible", ha zanjado. "ZAPATERO, TRAE A LAS TROPAS DE IRAK" El expresidente socialista también ha hablado sobre cómo vivió el 11M, cuando se cumple su vigésimo aniversario, recordando que en las horas posteriores a los atentados recorrió varios hospitales para enterarse por la situación de las víctimas y para conocer la evolución de la investigación. De entre aquellas visitas, ha recordado a un grupo de chicas jóvenes que le dijeron "Zapatero, tienes que traer las tropas de Irak". "Fue un momento para mí muy impactante", ha confesado, admitiendo que ya cuando fue investido presidente del Gobierno y tuvo que tomar aquella decisión siempre se le venía a la memoria el momento en el hospital. Por otra parte, ha descartado que el PSOE estuviera detrás de las movilizaciones de protesta en la calle de Génova, frente a la sede del PP, el día antes de las elecciones generales tras el 11M. "En absoluto, todo lo contrario", ha indicando, asegurando que habló con su entonces secretario de Organización, José Blanco, para asegurarse de que no había ningún dirigente socialista es esa concentración. Además, ha reconocido que en la marcha multitudinaria que tuvo lugar un día después de los atentados, él ya tenía "una convicción bastante afirmada" de que había sido un atentado yihadista, y no de ETA, como aseguraba el Gobierno del PP dirigido por José María Aznar. EL FINAL DE ETA "FUE PARA SIEMPRE" Recordando algunos hitos de su Gobierno cuando se cumplen 20 años desde que ganó las elecciones generales en 2004, Zapatero ha reivindicado el fin de ETA como uno de los momentos clave, reconociendo hubo integrantes de la cúpula de la organización terrorista que le aseguraron en 2011 que el final de la violencia sería "para siempre". "Yo siempre supe que era para siempre. Ese día tenía la convicción, me aseguraron que era para siempre", ha explicado Zapatero, detallando que se lo comentó la Policía, la cúpula de ETA y "gente de Bildu", incluido su actual coordinador, Arnaldo Otegi, que "trabajó intensamente".