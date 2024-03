World Vision destina cerca de 1.570 millones de euros para acabar con el hambre en África con la iniciativa 'Enough'

World Vision ha lanzado la iniciativa 'Enough' ("Suficiente") en África con el objetivo es "acabar con el hambre en el continente". Para llevarla a cabo y hacer frente a la creciente crisis del hambre y a la desnutrición infantil destinará alrededor de 1.700 millones de dólares (cerca de 1.570 millones de euros). Durante tres años se pretende mejorar el estado nutricional de la infancia que vive en las comunidades más vulnerables de 27 países del continente, a través de la promoción de intervenciones nutricionales para reducir el hambre entre las poblaciones más afectadas. Una quinta parte de la población africana (278 millones) está desnutrida, y 55 millones de niños y niñas menores de cinco años sufren retraso en el crecimiento debido a malnutrición grave. La campaña 'Enough' forma parte de una iniciativa mundial de World Vision relacionada con el Objetivo de Desarrollo Sostenible, Hambre Cero. También incluye un impulso para mejorar los sistemas de recopilación de datos a nivel nacional y mundial, de modo que los niños y niñas puedan recibir apoyo y que sus voces sean escuchadas a la hora de dar forma a políticas y resultados clave. "Estamos profundamente preocupados por los efectos devastadores que agravan las crisis humanitarias en el continente y que están dejando a millones de personas necesitadas de ayuda. La infancia se lleva la peor parte de la crisis alimentaria y sufre hambre y malnutrición graves, una situación que sigue poniendo en peligro su capacidad para sobrevivir, prosperar y alcanzar su pleno potencial", ha explicado Lillian Dodzo, directora regional de World Vision para África Oriental. La organización es consciente de que las demandas mundiales de financiación humanitaria hacen que las crisis en África oriental, occidental y meridional reciban una atención internacional limitada, a pesar de las necesidades urgentes, crecientes y potencialmente mortales. En respuesta a catástrofes, conflictos y hambrunas, World Vision lleva décadas trabajando para prevenir el hambre y la malnutrición entre los niños y niñas de África y de todo el mundo. Según la ONG, los informes de la ONU también indican que en muchos países africanos la seguridad alimentaria no es un problema exclusivamente rural. Según el PMA, se calcula que 68,1 millones de mujeres, hombres, niños y niñas de la población urbana corrían el riesgo de sufrir inseguridad alimentaria aguda en el África subsahariana en 2020. Además, sostiene que más de mil millones de personas en todo el continente africano no pueden permitirse una dieta sana, y aproximadamente el 30% de la infancia sufre retraso en el crecimiento debido a la malnutrición. Por ello, considera que "ahora está más claro que nunca que el ciclo de la pobreza en África puede romperse aumentando la inversión y los compromisos de los gobiernos nacionales y otros socios de desarrollo en intervenciones de nutrición".