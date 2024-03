Verstappen vence con otro paseo en Yeda y Alonso termina quinto

El piloto neerlandés de Fórmula 1 Max Verstappen (Red Bull) se impuso este sábado en el Gran Premio de Arabia Saudí, segunda cita del Mundial con ambas bajo la firma del vigente campeón, mientras que el español Fernando Alonso batalló para exprimir de nuevo su Aston Martin y ser quinto. Verstappen volvió a demostrar que no tiene rival en el inicio de la temporada. Como en Baréin la pasada semana, el neerlandés mandó desde la primera vuelta, a pesar de un coche de seguridad que dio algo de emoción a la estrategia con los neumáticos, y comandó un nuevo doblete de Red Bull con Sergio Pérez en segunda posición. El podio lo completó Charles Leclerc (Ferrari), con Oscar Piastri en cuarta posición. El McLaren fue duro de pelar, no así unos Mercedes que no pudieron con Alonso. El piloto español aguantó durante gran parte de la carrera a George Russell, besando incluso el muro con las últimas vueltas en modo clasificación.