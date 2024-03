Un acto homenaje en la Puerta del Sol y una misa en La Almudena recordarán a las víctimas del 11M en el 20 aniversario

Un acto homenaje en la Puerta del Sol, frente a la Real Casa de Correos, y una misa en la Catedral de La Almudena recordarán a las víctimas del 11 de marzo, el atentado yihadista en el que murieron 193 personas y hubo 2.000 heridos cuando se cumplen 20 años. Así, la Real Casa de Correos acogerá el lunes, a partir de las 9 horas, el solemne acto de homenaje a las víctimas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, depositarán una corona de laurel ante la placa situada en la fachada del edificio en recuerdo a las víctimas, así como a los servicios de emergencias y ciudadanos que las auxiliaron. Según ha informado el Ejecutivo regional, la ceremonia comenzará con el sonido de las campanas del reloj de la sede de la Presidencia regional, a las que se sumarán las de las iglesias cercanas a la Puerta del Sol. Además, habrá interpretación musical e intervenciones dedicadas a recordar su memoria. Si la meteorología lo permite, la cita se hará al aire libre para que continúe siendo "abierto a toda la ciudadanía", indicaron fuentes del Gobierno regional a Europa Press. En cuanto a si se invitará a miembros del Ejecutivo central, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, aseguró que trasladarían las correspondientes invitaciones y estarán los "representantes de los distintos niveles de la Administración". En este sentido, las mismas fuentes puntualizaron que se ha invitado al delegado del Gobierno, Francisco Martín, y a cargos de Guardia Civil y Policía Nacional, que dependen del Ministerio del Interior, "como en otras ocasiones", pero no al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni a ministros. Por otra parte, el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, presidirá el lunes a las 10 de la mañana una misa funeral en la Catedral de La Almudena en memoria de las víctimas. Según informó el arzobispado de Madrid, a la misma está prevista la asistencia de autoridades de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento y de las asociaciones de Víctimas del Terrorismo, así como representantes institucionales y eclesiásticos. Con motivo de dicho aniversario, el lunes, a las 9 horas, las campanas de las iglesias de Madrid sonarán durante dos minutos, invitando a la oración por las víctimas y sus familias. HOMENAJE DEL AYUNTAMIENTO DE LA CAPITAL Este mismo jueves, el Ayuntamiento de Madrid organizó un acto homenaje a las 193 víctimas del 11M coincidiendo con el 20 aniversario de la mayor masacre terrorista en suelo europeo en el que se condenó la "mezquindad sin límites" con la que actuaron los terroristas yihadistas y se ensalzó el comportamiento ejemplar del pueblo de la capital. En el acto celebrado en el Centro Cultural Daoiz y Velarde se dieron cita más de un centenar de personas, entre ellas víctimas y familiares y efectivos de los servicios sanitarios y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, para recordar a las 192 personas que el 11 de marzo de 2004 murieron en las explosiones registradas en trenes de Cercanías de Madrid, en recuerdo de los cuales se guardó un minuto de silencio. Durante el acto, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, leyó un bando en homenaje a las víctimas del mayor atentado registrado en suelo europeo, "que cambió para siempre" la historia de Madrid, y en el que también se ensalzó el comportamiento heroico y solidario del pueblo madrileño. "Fuerte es quien siempre se levanta, como habéis hecho vosotros", les dijo a las víctimas, tras una acción que buscaban "una matanza incluso mayor de la que tuvo lugar". "La intención de los terroristas fue hacer daño donde más duele y ponernos de rodillas. Y solo consiguieron lo primero", se subraya en el bando, leído mientras de fondo sonaba la suite número 2 en re menor de Bach. En esta línea, el Ayuntamiento de Madrid sigue trabajando en los criterios de reparto de los ladrillos de vidrio que componían en antiguo monumento a las víctimas del atentado del 11 de marzo, en el entorno de la estación de Atocha, para darles "todo el recuerdo que merecen". "Estamos ya estableciendo los criterios también para la distribución, como decíamos, de todas esas placas en recuerdo de todas las víctimas del terrorismo, y en relación con el monumento se está avanzando en la negociación también entre la Comunidad de Madrid y las asociaciones de víctimas para darles el lugar, el sitio y sobre todo el recuerdo que merecen", explicó el alcalde de Madrid. NUEVO HOMENAJE EN EL ENTORNO DE ATOCHA Asimismo, la Comunidad de Madrid inaugurará este domingo, en la víspera del aniversario, un nuevo espacio de recogimiento y homenaje a las víctimas de los atentados del 11M en la estación de Atocha, justo debajo del lugar que ocupaba el monumento conmemorativo que se encontraba en superficie. En este mismo punto, además, la tarde del domingo se encenderá al atardecer un haz de luz azul que se proyectará hacia el cielo para honrar a los fallecidos y más de 2.000 heridos que causaron la explosión de las bombas colocadas en cuatro trenes de Cercanías de Madrid, en las estaciones de Atocha, Santa Eugenia, El Pozo, y junto a la calle Téllez. Esta iluminación especial se podrá ver ese domingo y el lunes día 11, coincidiendo con la conmemoración del Día Europeo en Memoria de las Víctimas del Terrorismo y el XX aniversario de los atentados de 2004 en Madrid. El monumento del 11M en Atocha ha sido desmontado para el desarrollo de las obras de la Línea 11 de Metro, unos trabajos planteados en dos fases, una centrada en el cilindro exterior y otra para la parte interior, donde se ha instalado este nuevo memorial, en el vestíbulo de la estación, diseñado contando con la opinión de las víctimas. Esta nueva área de recogimiento, que se inaugurará el domingo, ocupará una superficie total de 2.000 metros cuadrados, cuadriplicando el espacio anterior que era de 400, aunque en el día de su apertura solo serán visitables 1.200 metros cuadrados. Las paredes del mismo están pintadas de color azul cobalto, el elegido por las Asociaciones de Víctimas para este entorno, y llevan grabados los nombres de los fallecidos en el atentado del 11 de marzo del 2004 de Madrid, así como algunas de las frases que se podían leer en el monumento, ahora desmontado. Entre ellas, fijaran mensajes como "no a la violencia"; "todos íbamos en ese tren"; "nunca os iréis del todo"; "no hay camino para la paz, la paz es el camino"; o "por todos vosotros seremos mejores". También se recogen textos en euskera, catalán inglés, francés, portugués, árabe, ucraniano, rumano, polaco, búlgaro y georgiano. OFRENDA FLORAL Y EL BOSQUE DEL RECUERDO Todo ello se sumará a los clásicos homenajes que se vienen realizando todos los años, como el que hacen por la mañana los sindicatos CC.OO., UGT, la Asociación 11M Afectados del Terrorismo y la Unión de Actores y Actrices en Atocha, seguido de la habitual ofrenda floral. Posteriormente, a las 12 horas, tiene lugar el tradicional homenaje del Bosque del Recuerdo en el del Parque del Retiro. Se trata del acto de conmemoración del 11M Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, que cada año organiza la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). Los homenajes continúan por la tarde en la calle Téllez (13.30 horas) y a los alrededores de las estaciones de tren de Santa Eugenia (18 horas) y El Pozo (19 horas).