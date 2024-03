Tres agentes de policía heridos en los altercados previos al Venecia-Bari

Roma, 10 mar (EFE).- Tres agentes de policía italianos resultaron heridos de gravedad y fueron trasladados al hospital tras los altercados previos al enfrentamiento entre el Venecia y el Bari, partido de Serie B, segunda categoría italiana, provocados por los aficionados ultra de ambos equipos contra las autoridades.

La policía intervino para evitar que las dos facciones de aficionados se encontraran antes del duelo y tres agentes tuvieron que ser tratados en el hospital con heridas y, uno de ellos, por una fractura en el dedo.

"De nuevo policías implicados en un estadio gravemente heridos. Los afectados tuvieron que recibir tratamiento de urgencia en el hospital. Toda la semana ha estado marcada por incidentes y francamente estamos hartos", explicó Valter Mazzetti, Secretario General de la Policía Estatal sobre lo ocurrido antes del partido.

"Ya está bien de gastar el dinero de los contribuyentes y la salud de los policías para permitir que los violentos de siempre hagan lo que quieran en los campos", añadió, al tiempo que pidió el cierre de las zonas ultra en los estadios durante tres partidos cada vez que se den estos hechos.

El ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, condenó lo sucedido.

"Expreso mi más enérgica condena de lo ocurrido y mi solidaridad con los policías heridos mientras prestaban servicios de orden público con motivo del partido de fútbol Venecia-Bari", dijo.

"Episodios como el de hoy en Venecia son inaceptables porque los partidos no pueden ser ocasión para la violencia y el desorden. Este no puede ni debe ser nuestro fútbol y las fuerzas del orden no pueden seguir siendo víctimas de ataques cobardes por parte de individuos que no tienen nada que ver con la animación", concluyó. EFE

tfc/og