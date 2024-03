Shiffrin reaparece para ganar su octavo título de eslalon

Redacción Deportes, 10 mar (EFE).- La estadounidense Mikaela Shiffrin sumó este domingo su octavo título de eslalon al imponerse con autoridad en la prueba de Are (Suecia), en lo que fue su triunfo número 96 en carreras de la Copa del Mundo.

Shiffrin reaparecía tras la lesión de ligamentos que se produjo el pasado 26 de enero en una caída en el descenso de Cortina d'Ampezzo, pero apenas acusó la inactividad. Ganó las dos mangas y aventajó en 1.24 a la croata Zrianka Ljutic y en 1.34 a la suiza Michelle Gisin. A falta de una prueba para la conclusión de la Copa del Mundo de eslalon, los 100 puntos por la victoria la sitúan fuera del alcance de sus rivales en la clasificación.

Los ocho títulos en una misma prueba ponen a la esquiadora estadounidense al mismo nivel de su compatriota Lindsay Vonn, que logró el mismo número en descenso, y del histórico sueco Ingemar Stenmark en gigante y eslalon.

"He tenido suerte de poder competir de nuevo esta temporada. La rodilla se recupera bien. Cuando la siento, me concentro solamente en esquiar", afirmó Shiffrin, que el próximo miércoles cumplirá 29 años y que consiguió precisamente en Are su primera victoria en la Copa del Mundo, en 2012.

Mikaela Shiffrin despedirá la temporada en las finales de la Copa del Mundo que se disputarán el próximo fin de semana en la estación austriaca de Saalbach. La estadounidense tiene previsto participan en el eslalon del sábado y tal vez en el gigante del domingo.