Save the Children avisa que ni la ayuda por mar ni los lanzamientos aéreos solucionan la crisis en Gaza

La ONG Save the Children ha avisado que los planes para enviar ayuda humanitaria a Gaza a través de un corredor marítimo y los lanzamientos aéreos de alimentos que comenzaron la semana pasada sobre el enclave no representan una solución para los cientos de miles de palestinos atrapados allí, y que solo un alto el fuego inmediato entre Israel y Hamás puede salvarles la vida. En un comunicado publicado este domingo Save the Children recuerda que hay niños muriéndose de hambre y que los planes de Estados Unidos para culminar este corredor marítimo con la construcción de un puerto temporal frente a la franja va a tardar demasiado tiempo. "Estos métodos alternativos de entrega de ayuda son costosos, ineficaces y una distracción de la solución crítica para salvar las vidas de los niños, las niñas y las familias de Gaza", apunta Save the Children antes de asegurar que "la única solución es un alto el fuego inmediato y definitivo acompañado de un acceso seguro y sin restricciones de la ayuda humanitaria a través de todos los pasos fronterizos y dentro de la Franja". Los lanzamientos aéreos, "sin coordinación sobre el terreno de a quién llegan", y los corredores marítimos como el anunciado el jueves no son soluciones para mantener con vida a los niños y las niñas, ni son sustitutos de una ayuda humanitaria sin trabas a través de las rutas terrestres establecidas. Para el director de Save the Children para los territorios palestinos ocupados, Jason Lee, salvar las vidas de los niños "es cuestión de horas o días, no de semanas (...) Necesitamos un alto el fuego definitivo ya y, mientras tanto, urge un acceso humanitario inmediato a través de todas las rutas disponibles".