Samara se deja ver tras reunirse con la madre de Antonio Tejado

Ante la delicada situación que está viviendo Antonio Tejado y toda su familia por su detención y entrada en prisión hace ya un mes, Samara, conocida como su última pareja, no se separa de su madre. María José está recibiendo el apoyo incondicional de su hijo Chema, pero también de la joven que compartía la vida con su hijo. De hecho, este viernes volvíamos a ver a Samara saliendo de la casa de la madre de Tejado, agradeciendo a la prensa las preguntas pero evitando dar detalles sobre el caso. Samara evitaba desvelar detalles sobre cómo se encuentra Antonio, ante las declaraciones que va a tener que dar ante la justicia la semana que viene cuando declare y hable del asalto en la casa de su tía, María del Monte. A pesar de que están siendo unos días complicados para toda la familia, Samara es la única expareja que ha seguido al pie del cañón apoyándole y la única que no ha hablado públicamente de cómo era Antonio en su lado más íntimo. La susodicha ha estado acudiendo a prisión todos los fines de semana para reencontrarse con él, junto con María José y Chema, y también la pudimos ver en el primer vis a vis del que disfrutó Tejado. Siempre en silencio, es la única que no se ha pronunciado acerca de esta polémica que ha sacudido de lleno la vida de María del Monte e Inmaculada Casal.