Rafa Benítez: "La presión puede influir, confío en que no haya ninguna jugada extraña"

El entrenador del RC Celta, Rafa Benítez, confió en ver una buena versión de su equipo este domingo en el Santiago Bernabéu, donde además deseó que los árbitros no sean protagonistas ni cedan a la "presión ambiental", al tiempo que celebró el buen momento de Iago Aspas aunque siga necesitando al resto del equipo. "Lo más importante es qué tipo de Celta vamos a presentar, un equipo que vaya a intentar ganar y competir. También dependes de que a ellos no les salgan las cosas. Quiero un Celta fuerte y sólido y que el Madrid cometa errores para que podamos sacarles provecho", dijo este sábado en la rueda de prensa previa. Benítez explicó que cuenta con distintas opciones en su equipo, al igual que un Madrid que podrá suplir con calidad la baja de Jude Bellingham. "Tenemos alternativas. El fútbol de ataque que tuvimos el otro día hay que acercarse, pero el rival supera a los rivales en muchas facetas. Hemos visto varios partidos. El Madrid tiene tantas alternativas que te puede cambiar sobre la marcha", afirmó. "Serán jugadores muy buenos. Si no está Bellingham puede ser beneficioso pero el que va a salir seguro que va a ser un gran jugador y a lo mejor es quien la lía. Cualquiera puede ser peligroso. Lo que necesitamos es atención. Si hay ayudas siempre será beneficioso", añadió, también sobre el marcaje a Vinícius. Por otro lado, Benítez fue preguntado por la crítica arbitral y las quejas desde la capital por las últimas polémicas. "Estoy intentando mantener la idea de que hay que centrarse en lo que depende de nosotros, pensar que los árbitros lo van a hacer bien y que cuanto menos intervenga el VAR, significará que no hay jugadas polémicas", afirmó. "Confío mucho en los árbitros, la presión ambiental a veces puede tener influencia, pero confío que no sea así y que no haya ninguna jugada extraña y que los árbitros tengan poca incidencia", añadió. Por otro lado, el técnico de los gallegos apuntó a lo que ve en su equipo y en un Aspas muy mejorado las últimas jornadas, ausente la última por sanción. "Al equipo veo que entrena bien, le veo bien y motivado. Aspas está bien, claramente es un jugador que puede marcar diferencia pero necesita que los jugadores de alrededor estén bien. Si el equipo está bien, Aspas puede desequilibrar", dijo. "Larsen está centrado y motivado en cuanto a su rendimiento. El futuro de todos depende de su rendimiento, si es bueno, sus objetivos estarán basados en lo que haga en el campo. Si mete muchos goles y se queda con nosotros estoy encantado también", terminó, sobre el futuro del delantero noruego.