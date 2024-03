Preocupación en Níger por la opacidad en la compra de material de defensa

Niamey, 10 mar (EFE).- Organizaciones civiles nigerinas que luchan contra la corrupción mostraron su inquietud por la "opacidad" que genera la decisión de la junta militar en el poder de eximir la compra de material de defensa de las normas de contratación pública.

En una orden firmada el pasado 23 de febrero por el general Abdourahamane Tiani, presidente de la junta que gobierna bajo el nombre de Consejo Nacional para la Salvaguardia de la Patria (CNSP), se exime de estas normas la compra de material y prestación de servicios a las fuerzas de defensa y seguridad, y también los gastos de atención a las víctimas de desplazamientos forzados por la inseguridad.

Además de no estar sujetos a esas normas de contratación pública, estos gastos están exonerados de impuestos y tasas, todo ello durante "el periodo de la transición", apunta la orden, aunque dicho periodo no se conoce aún puesto que la junta no ha dado fecha para unas eventuales elecciones tras el golpe de Estado que la llevó al poder en julio de 2023.

La orden, que estipula una entrada en vigor retroactiva al 1 de enero de 2024, amplía el alcance de la exención "a las adquisiciones, obras y cualesquiera otros servicios en beneficio del Palacio y de las residencias oficiales".

Para Adamou Oumarou, coordinador de la asociación 'Stop Corruption Níger', esta orden es "preocupante" porque supone "la opacidad en la adjudicación de contratos en beneficio de las fuerzas de defensa y de seguridad".

La norma, destaca, fue adoptada 48 horas después del anuncio de la compra de 160 vehículos Toyota Pick-Up por 4.800 millones de francos (7,3 millones de euros) por parte del Fondo de Solidaridad para la Protección de la Patria (FSSP), en beneficio de las fuerzas de seguridad y en condiciones que califica de poco transparentes.

"Se compraron 160 vehículos con el dinero movilizado entre los ciudadanos por el Fondo de Solidaridad con la Patria. Preguntamos en redes sociales cómo se había adjudicado ese contrato, pero lamentablemente no hubo respuesta”, afirma Oumarou.

Abdou Sidi, vicepresidente de la Asociación Nigerina para la Lucha contra la Corrupción (ANLC, sección nacional de Transparencia Internacional), comparte la misma preocupación.

"Esta orden supone un grave revés, porque pone en duda la aspiración de los nigerinos a una máxima transparencia en la gestión de los fondos públicos", afirma a EFE Sidi, que pide a los ciudadanos una movilización general para impedir que prospere. EFE

io/mt/ie