Normalistas de Ayotzinapa queman dos vehículos de la Policía y retienen momentáneamente a diez agentes

Un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, quemaron en la tarde del sábado dos camionetas de la Guardia Nacional y retuvieron a entre 10 y 15 agentes de este cuerpo que viajaban en los vehículos para posteriormente ponerlos en libertad, último episodio de violencia vinculado a la muerte el pasado jueves de un estudiante por un disparo de un policía estatal. Los jóvenes, pertenecientes a la Federación de Estudiantes Socialistas de México (FECSM), interceptaron las camionetas de la Guardia Nacional en la carretera Tixtla-Chilapa después de asistir al funeral por el estudiante fallecido el jueves, Yanqui Khotan Gómez Peralta, informa el diario mexicano 'La Jornada'. Testigos presenciales han explicado que los agentes intentaron huir y y dejaron abandonados dos fusiles, que no fueron tomados por los estudiantes. Vídeos difundidos en redes sociales muestran a individuos con el rostro cubierto que rodean a un policía que lleva su fusil y le obligan a subir a un camión mientras se escucha a personas pedir que no golpeen al agente. Todos los agentes fueron liberados posteriormente sin lesiones. Estudiantes de la FECSM denunciaron que en redes sociales estaban siendo objeto de una nueva campaña de linchamiento dirigida contra los padres de los 43 estudiantes desparecidos en 2014 y contra la propia Normal Rural de Ayotzinapa. Estos incidentes se producen después de que el miércoles decenas de personas derribaron una de las puertas del Palacio Nacional de Ciudad de México, en el marco de las protestas por la desaparición en 2014 de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa durante unas protestas. Los 43 estudiantes de la escuela rural para formación de maestros de Ayotzinapa desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 tras ser perseguidos a tiros y detenidos por policías, que los entregaron al grupo Guerrero Unidos por causas no esclarecidas.