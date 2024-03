Martín se queda con 'buen sabor de boca', pero dice no está pilotando 'al cien por ciento'

Lusail (Catar), 10 mar (EFE).- El español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP24) dijo haber acabado tercero el Gran Premio de Catar de MotoGP "con buen sabor de boca", aunque reconoció que no está "pilotando al cien por ciento".

"Me deja un buen sabor de boca porque no estoy pilotando a mi cien por ciento, ayer lo veía mucho más oscuro de lo que lo he visto hoy, pero como dice Pecco, hemos entendido un poco más de la nueva moto, hemos ganado con ella, pero ahora mismo no estamos al cien por ciento del potencial que se puede sacar de esta moto", aseguró Martín.

"Me he sabido adaptar, aunque no he podido pilotar como me gustaría, porque no puedo pilotar con el freno de atrás, digamos que no puedo utilizar mis habilidades para ir rápido, pero he podido ser competitivo en otros puntos", continuó.

Y explicó sus problemas: "No puedo entrar rápido en las curvas y es ese momento donde pierdo bastante con otros pilotos Ducati. A 'Pecco' le pasa lo mismo y quizás he fallado en la primera vuelta, porque quería guardar mucha goma para tener menos vibraciones, porque eso lo genera también el aumento de temperatura del neumático, he intentado estar tranquilo y ha funcionado a final de carrera, pero ya era tarde para atacar".

Del potencial de la KTM de Brad Binder reconoció: "La KTM corre mucho en la recta, no sé qué ha pasado, pero yo sufría bastante con el motor y cuando metía sexta no empujaba y no he podido defenderme de Brad. Si antes de la carrera esperas ir detrás de algún piloto, trabajas en ello con la presión, pero yo esperaba estar solo y salgo con presión más alta y se me dispara yendo detrás, aunque esta no es una pista en la que sufras mucho de temperatura, pero es lo que me ha pasado".

Martín reconoció estar "muy condicionado por la situación de ayer". "He ido demasiado seguro en la primera vuelta, lo que ha provocado que me adelante -Bagnaia-. De lo contrario, hubiese empujado un pelín más, pero en la curva tres es donde más sufría de consumo de neumáticos y he estado demasiado seguro". EFE

