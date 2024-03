Los ultraortodoxos y la oposición israelí se enfrentan sobre el posible alistamiento obligatorio de estudiantes

Líderes de la comunidad ultraortodoxa y de la oposición israelí han protagonizado encontronazos verbales durante las últimas horas en un nuevo episodio de la polémica desatada por la posibilidad de que los estudiantes religiosos tengan que acabar alistados a la fuerza en el Ejército, en lo que se trataría del fin de una exención que llevaba décadas en vigor. Este pasado sábado por la noche, el rabino Yitzak Josef, máxima figura de la comunidad sefardí, avisó de que los judíos ultraortodoxos "abandonarán el país" si son obligados a alistarse. "Estos laicos no entienden que sin los yeshivot (escuelas religiosas para el estudio de la Torá), el Ejército jamás podría tener éxito", declaró. En respuesta, el ex primer ministro de Israel y ahora líder de la oposición, Yair Lapid, replicó al rabino que "como los haredim (ultraortodoxos) se marchen del país, que vayan buscando un empleo y no se les ocurra ni soñar que alguien les financie", según declaraciones a la radio del Ejército israelí. Solo un 55,8 por ciento de los haredim trabaja para vivir porque esta comunidad recibe además un estipendio, según datos recogidos por el 'Times of Israel'. Lapid continuó con sus críticas en la red social X al rabino -- cuyo padre, Ovadia Yosef, fue el fundador del partido ultraortodoxo Shas, ahora mismo miembro de la coalición del Gobierno israelí -- al describir sus palabras como "una desgracia y un insulto a los militares que sacrifican sus vidas por la defensa de este país". "El rabino Yosef es un empleado del Estado, que recibe un sueldo del Estado, y que en modo alguno tiene derecho a criticar al Estado", añadió Lapid.